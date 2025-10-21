Carla Bruni dedica una emotiva carta de despedida a Sarkozy: "¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros?"

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha ingresado este martes en la prisión de La Santé, donde va a cumplir una pena de cinco años por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Carla Bruni, cantante y mujer del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que hoy le ha acompañado durante la salida de su domicilio para dirigirse a la prisión parisina, se ha despedido de su marido a través de las redes sociales con una dedicatoria muy emotiva.

"¿Cómo se las arreglarán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que sus suspiros se mezclen?...", ha escrito Bruni. Unas palabras que forma parte de una de sus canciones, 'Les Separés ('Los Separados'). "¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?", añade.

El matrimonio se conoció a finales del 2007 y pocos meses después se dieron el sí quiero el 2 de febrero de 2008. Desde entonces han construido toda una vida juntos y fruto de su relación nació Giulia Sarkozy en el 2011, la única hija en común.

Primer expresidente encarcelado

Con su entrada en prisión, Sarkozy se ha convertido en el primer expresidente francés y de la Unión Europea en ser encarcelado. El exjefe de Estado, además de la causa que le ha llevado a cumplir condena, acarrea otras en las que fue imputado.

La más dura son los cinco años de cárcel por asociación de malhechores para obtener financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo. Pronunciada el 25 pasado 25 de septiembre, la condena llevaba aparejada su ejecución provisional por orden del tribunal y debido a sus "actos de excepcional gravedad que podrían socavar la confianza de los ciudadanos en quienes los representan", pero también lo absolvió de los cargos de receptación, malversación de fondos públicos y corrupción pasiva, por falta de pruebas suficientes.