El cardenal italiano Becciu confirma que no participará en el cónclave por su condena

El cardenal italiano, Angelo Becciu, es el funcionario de mayor rango de la Iglesia católica que ha sido juzgado ante un Tribunal Penal Vaticano. Fue condenado por malversación de fondos y fraude a cinco años y medio de cárcel en diciembre de 2023. Él niega cualquier irregularidad y se encuentra en libertad a la espera de una apelación. Sin embargo, pese a esa postura de inocencia, ha comunicado que "Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia... he decidido obedecer, como siempre lo he hecho, la voluntad del papa Francisco y no participar en el cónclave, convencido aún de mi inocencia".

El propio papa Francisco, fallecido el 21 de abril, despidió a Becciu de un alto cargo en el Vaticano en 2020 por la misma causa por la que se le condena. El Papa permitió a Becciu conservar su título eclesiástico y su apartamento en el Vaticano, pero lo despojó de lo que el Vaticano denominó en aquel momento "los derechos asociados al cardenalato". La redacción de esa declaración dejó dudas sobre si Becciu aún podría participar en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco, que está programado para comenzar el 7 de mayo.

Juan Luis Cipriani

Sin embargo, hay otro cardenal que sí parece estar participando en las actividades a pesar de tener también una sanción del Papa. Se trata del cardenal Juan Luis Cipriani, sancionado por el papa Francisco por un presunto caso de abuso sexual. Él no puede entrar en el cónclave para elegir al nuevo pontífice por su edad, ya que supera los 80 años. Sin embargo, está participando en las congregaciones generales, a pesar de las restricciones que se le impusieron. Él fue visto este domingo, con sus paramentos de cardenal, en la basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de purpurados fueron a rezar la víspera a la tumba de Francisco, después del sepelio del papa.

Preguntado sobre la presencia del cardenal peruano, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, afirmó en su rueda de prensa diaria que “no tenía indicaciones” sobre el tema y que se informaría, aunque precisó que no se han divulgado de forma completa todas las sanciones impuestas al cardenal.