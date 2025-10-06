La cantidad de dinero en efectivo que debes tener en casa para emergencias: el BCE da la cifra

Es algo que no tenemos muy presente y solo cuando se dan situaciones excepcionales caemos en la cuenta. Sucedió el pasado 28 de abril en España, el famoso día del gran apagón. Muchas personas salieron a comprar provisiones y comprobaron que muchos comercios solo admitían pagos en efectivo.

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado un informe en el que advierte de la importancia de mantener dinero en efectivo en casa como parte de la preparación ante posibles emergencias.

El estudio analiza cómo la demanda de billetes en euros se dispara en momentos de crisis y recomienda que los hogares cuenten con una reserva básica de efectivo para garantizar su autonomía en caso de cortes eléctricos, fallos digitales o situaciones de inestabilidad financiera.

El efectivo, un “seguro” frente a las crisis

El BCE recuerda que, aunque los pagos digitales se han extendido por toda Europa, el dinero físico sigue siendo esencial. Durante los últimos veinte años, la circulación de billetes ha crecido hasta representar más del 10% del PIB de la eurozona, una cifra que se mantuvo incluso durante la pandemia de COVID-19 o la guerra en Ucrania.

Según los economistas del BCE Francesca Faella y Alejandro Zamora-Pérez, autores del informe, “el efectivo ofrece una utilidad práctica y psicológica única: proporciona control, acceso inmediato y privacidad, y funciona incluso cuando los sistemas digitales fallan”.

El estudio analiza cuatro episodios recientes: la pandemia, la invasión rusa de Ucrania, la crisis de deuda griega y el gran apagón ibérico de abril de 2025 y concluye que en todos los casos la población aumentó notablemente su tenencia de dinero en efectivo, tanto por motivos de seguridad como de simple supervivencia logística.

¿Cuánto dinero recomienda el BCE guardar en casa?

El Banco Central Europeo no fija una cantidad exacta para todos los ciudadanos, pero recoge las recomendaciones de varios países europeos que han establecido guías oficiales.

En concreto, las autoridades de Países Bajos, Austria y Finlandia recomiendan mantener entre 70 y 100 euros por persona, o el equivalente a unos tres días de gastos esenciales.

Esta cantidad, explican, debería cubrir necesidades básicas como alimentos, transporte o medicinas en caso de que los sistemas digitales y bancarios quedaran temporalmente inoperativos, como ocurrió durante el apagón de abril, cuando millones de personas no pudieron pagar con tarjeta ni usar aplicaciones como Bizum.

“Las familias deberían disponer de efectivo suficiente para sobrevivir al menos 72 horas sin acceso a medios de pago electrónicos”, señala el BCE en su conclusión, respaldando la idea de una ‘reserva doméstica de emergencia’. El BCE describe el efectivo como “una especie de seguro colectivo”.