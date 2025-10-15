La canción inédita de Joaquín Sabina dedicó a Maradona

Para los amantes del fútbol la figura de Diego Armando Maradona es una de las más importantes de la historia de este deporte. Ídolo absoluto en Argentina, a la que lideró en la conquista de su segundo Mundial en México 86, y en Nápoles, dónde ganó dos ligas, su historia está llena de excentricidades.

Junto con Ángel Antonio Herrera, conocemos en 'Por Fin' algunas de las excentricidades que caracterizaron a Maradona, que siempre fue algo más que un futbolista y al que conoció en un restaurante de Madrid una noche en la que también coincidió con Cristiano Ronaldo.

"Estuvieron juntos unos 15 minutos, no mucho más (…) Cristiano estaba especialmente contento, Maradona decía que no le gustaban los futbolistas que parecían maniquíes", aunque siempre admiró al portugués como deportista.

Después de dejar el fútbol en 1997, Maradona no se apartó de la vida pública, ni mucho menos, e incluso presentó un programa de televisión en Argentina llamado 'La noche del 10' por el que pasaron muchos músicos.

Y es que a Maradona le gustaba mucho el mundo de la farándula, la música y cantar junto a estrellas del género. Por su programa pasaron artistas como Fito Páez, Charly García o Joaquín Sabina, que tuvo a bien escribirle una canción inédita que le cantó a Maradona en ese programa.

Sabina, que era buen amigo de Maradona, hablaba en sus canciones de la figura del 10 tanto dentro como fuera del campo con versos como "gozar era rodar de feria en feria, cagarla un 0-1 contra River" o "maldita burocracia desalmada que te cobró un penal letal e injusto", en referencia a su positivo por dopaje durante el Mundial de Estados Unidos 1994.

La historia de Maradona siempre estuvo muy ligada al mundo de la música y hubo otros muchos artistas importantes que le dedicaron canciones. La más conocida, quizás, la de Andrés Calamaro, aunque también hubo otros como Manu Chao.