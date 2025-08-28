Canarias y Ceuta solicitan la declaración de contingencia migratoria con la entrada en vigor del decreto de menores migrantes

Este jueves 28 de agosto entra en vigor el decreto de reparto de menores migrantes con la mayoría de las comunidades gobernadas por el Partido Popular en contra y recursos presentados ante la justicia. Ceuta y Canarias ya han solicitado el la declaración de contingencia migratoria para iniciar los traslados que se comenzarán a estudiar a partir del próximo martes.

Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular denuncian la invasión de competencias y exigen saber los criterios por los que Cataluña y el País Vasco se quedan fuera de este proceso de distribución de menores, que consideran opaco y discriminatorio. Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista García Page señala la saturación de sus centros, quienes también cifran en 400 millones la cuantía necesaria para hacerse cargo de los 322 niños de los que deben hacerse cargo. Según estipula el Real Decreto aprobado, el Ejecutivo únicamente aportará 100 millones de euros a repartir entre todos los territorios. La Comunidad de Madrid ha recurrido el decreto ante el Tribunal Supremo, al igual que Baleares que ha solicitado la suspensión cautelar de la norma.

Frente a las críticas, el Gobierno ha advertido a las comunidades autónomas de que con la entrada en vigor hoy del decreto están obligadas a cumplir la ley y a acoger en sus centros a los menores que irán saliendo de Canarias y previsiblemente de las ciudades autónomas. El ministro de política Territorial, Ángel Víctor Torres, decía ayer en TVE que no le cabe otra opción que no sea la de que todos cumpla con la norma.

El gobierno del archipiélago canario y el de Ceuta ya han solicitado la activación de las declaraciones de contingencia migratoria para que puedan comenzar los traslados de los menores. Baleares estudia hacerlo, aunque ahora mismo no cumple el requisito necesario de triplicar su capacidad acogida. El martes se estudiarán todos los casos en la primera reunión interministerial.

De manera paralela van a seguir las derivaciones a la península de los menores solicitantes de asilo que siguen en el archipiélago. Este fin de semana se harán dos más a dos comunidades distintas y el proceso, según la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se acelerará a partir de septiembre.