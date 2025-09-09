Un camión pierde las vigas de hierro que transportaba y provoca un accidente múltiple en la AP-7

Un camión ha perdido las vigas de hierro que transportaba y ha causado un accidente múltiple en la AP-7, a la altura de El Catllar (Tarragona), que ha dejado tres heridos menos graves y que mantiene cortada la autopista en sentido norte.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), el accidente se ha producido en torno a las 07:21 horas, cuando el camión, que viajaba en sentido sur, ha perdido su carga, que ha quedado esparcida por toda la calzada, en los dos sentidos de la marcha, y ha provocado un accidente en cadena que ha afectado a cuatro coches y una furgoneta en el punto kilométrico 242.

La autopista está cortada en sentido norte, hacia Barcelona, y se mantiene sólo un carril abierto en dirección sur, con retenciones de hasta 4 kilómetros, según el SCT.

Los Mossos están desviando el tráfico por la salida 34 hacia la A-7, que también presenta retenciones en los dos sentidos de la marcha, al igual que la N-340.

Tres personas han resultado heridas menos graves y han sido evacuadas al hospital de Santa Tecla de Tarragona, según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Siete patrullas de Mossos d’Esquadra, cinco dotaciones de Bomberos de la Generalitat y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han desplazado hasta el lugar.

Según Tráfico, se está procediendo a la retirada de las vigas de hierro esparcidas sobre la calzada para restablecer la circulación.