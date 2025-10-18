Cambio de hora en España 2025: cuándo se cambia el reloj para volver al horario de invierno

Los días cada vez son más cortos, ya que anochece antes y amanece más tarde, lo que quiere decir que el horario de invierno está cada vez más cerca. España se prepara para una nueva modificación de la hora que hará que cambiemos los relojes con el fin de aprovechar más las horas de luz.

En España, modificamos la hora dos veces al año: en octubre y en marzo. El primer cambio de hora que se hizo en nuestro país fue en 1918. Dos años más tarde, en 1920 se suspendió hasta 1925 que se retomó, pero se volvió a interrumpir entre 1930 y 1936. En 1940, Francisco Franco recuperó la medida para que España tuviera la misma hora que la Alemania de Hitler.

Cada octubre y marzo se repiten las mismas preguntas: ¿Cuándo se cambia la hora y por qué?, ¿Qué se hace exactamente: se atrasan o adelantan los relojes?, ¿Es preferible el horario de verano o el de invierno?, ¿Se va a poner fin en algún momento?.

Cuándo se cambia la hora y por qué

Octubre es el mes del inicio del horario de invierno, que se alargará hasta el próximo mes de marzo, cuando volveremos al huso de verano. Todos los años, el cambio se realiza el último fin de semana de octubre. Es decir, que se llevará a cabo la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26. El motivo es aprovechar las horas de luz para contribuir con el ahorro de energía.

¿Se atrasan o adelantan los relojes?

En este caso, se atrasan los relojes y se adelanta la hora, es decir, que la madrugada del sábado al domingo a las 03:00 horas serán las 02:00 horas. Dormiremos una hora más y se producirá un ahorro energético.

¿Es preferible el horario de invierno o el de verano?

El tema del cambio de hora siempre ha generado bastante controversia entre los que lo ven algo positivo para favorecer el ahorro energético y los que consideran que son más los inconvenientes a nivel de alteraciones en la calidad del sueño.

El cambio de hora cumple con la directiva europea del año 2000 que afecta a todos los Estados Miembros de la UE. Las primeras disposiciones sobre el horario se adoptaron en 1980 y desde el año 2000 quedaron establecidas las reglas que marcaban los cambios en marzo y en octubre.

En 2018, la Comisión Europea llevó a cabo una consulta pública en la que más del 80% de los 4,6 millones de ciudadanos que participaron se mostraron a favor de acabar con los cambios de hora, pero España no llegó a decidir a qué huso horario optar. Sin embargo, una encuesta realizada por el CIS en noviembre de 2018 reflejó que el 65% de los encuestados se manifestaba a favor de mantener el horario de verano.

Cuándo será el último cambio de hora en España

El Gobierno creó en septiembre de 2018 un comité de expertos para analizar esta cuestión y el 20 de marzo de 2019 concluyó que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido.

Por su parte, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo publicó en 2018 un informe que señaló que, aunque los cambios estacionales de hora podían producir ahorros, estos serían marginales, y que no había certeza de que los beneficios se obtuviesen en todos los Estados miembros.

Debido al debate, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática publicó en 2022 una orden ministerialen la que establecía las fechas de los últimos cambios de hora.

El último se produciría el domingo 25 de octubre de 2026, cuando España entrara de nuevo en el horario de invierno. Por tanto, de no producirse una nueva actualización del BOE a este respecto, España se quedaría de manera permanente en el horario de invierno.