Las calles de España que están entre las mejores del mundo para comer, según Lonely Planet

Piensas en una ciudad o pueblo en España y sabes que habrá una plaza, un ayuntamiento, alguna tienda, bancos, fuentes o colegios, pero lo que sin duda habrá son bares. Y es que en nuestro país tocamos a un bar por cada 175 habitantes y por eso no es de extrañar que algunas de las calles donde mejor se come estén aquí.

En esto de tapear, cuanto más mejor, por eso podemos encontrar por toda la península calles que cuentan con más de cincuenta bares o restaurantes entre los que elegir. En Lonely Planet, revista turística, tienen clara cuál es su calle favorita para comer en España, pero hay más de una que merece la pena tener en cuenta.

Logroño, Madrid o Santiago de Compostela

En el país con más densidad de bares del mundo es difícil encontrar una sola ciudad que sea mejor que otra, o un restaurante que supere por mucho a los demás, sobre todo porque para gustos colores. Con eso en cuenta, hay algunas rutas, que ya sea por tradición, marketing o experiencia, se alzan sobre las demás.

En Logroño encontramos La Laurel, una experiencia gastronómica obligatoria si te pasas por la ciudad riojana. 200 metros y ochenta establecimientos en pleno centro de Logroño que ofrece incluso un bono con el que puedes probar el pincho estrella de cada local. Cuenta con tapas de todos los estilos gastronómicos y promete transportarte a La Rioja más tradicional a través del sabor.

Si nos movemos a Madrid tenemos la calle Ponzano, un centro neurálgico para tomar cervezas en la capital, cerca de cincuenta establecimientos en esta calle en Chamberí que ofrece desde tascas a gastrobares o bocadillerías. En este kilómetro hay hasta restaurantes con estrella Michelin, lo que lo convierte en un centro gastronómico de gran repercusión.

Pero, ninguna de estas dos, al menos para Lonely Planet, supera a su favorita, el destino es Santiago de Compostela, y su apuesta es la calle Rúa do Franco. Ochenta restaurantes, tabernas y bares en solo 150 metros, un espectáculo gastronómico en el que si te despistas te pasas al siguiente local. Un aspecto medieval, combinado con los peregrinos que pasan por ella, la convierten en un espacio que te transporta al más puro Santiago.

La revista recomienda la marisquería A Barrola, el restaurante María Castaña, en el que recomienda probar sus chipirones, Casa Sixto en el que según dicen no te puedes ir sin probar el pulpo a la gallega y el café-bar Trafalgar donde los reyes son sus "tigres rabiosos", unos mejillones con salsa picante para los más valientes.