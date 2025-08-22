Un cajero de Murcia se pone a expulsar hasta 2.000 euros en billetes: un vecino acabó llamando a la Policía

La noche de este miércoles un cajero automático del centro de la localidad de Torre Pacheco empezó a expulsar dinero a la calle sin que nadie lo estuviera utilizando.

Todo comenzó cuando un viandante que pasaba junto a la sucursal bancaria advirtió cómo la máquina comenzó a dispensar dinero de manera descontrolada. En cuestión de segundos, los billetes de 10, 20 y 50 euros salían del dispensador y se acumulaban en el suelo. El testigo no dudó en llamar a la Policía para alertar de lo que estaba ocurriendo.

El origen del dinero

La colaboración ciudadana fue decisiva. Cuando los agentes llegaron al lugar, los billetes estaban aún desperdigados en plana calle. Con cautela, los recogieron uno a uno, asegurándose de que ningún euro se perdiera. Minutos después confirmaban en redes sociales que la cantidad total había sido recuperada. "Sin que se perdiera un solo euro".

A la mañana siguiente, la investigación aclaró lo sucedido. Los responsables del banco comprobaron que el efectivo correspondía a un ingreso realizado instantes antes por un cliente. Un error en el sistema habría provocado que el cajero, en lugar de almacenar el dinero en su interior, lo devolviera al exterior en forma de billetes sueltos.

De esta forma, lo que en un primer momento pudo parecer un misterioso regalo de la máquina, tenía una explicación técnica, un fallo en el mecanismo de almacenamiento. La entidad bancaria no ha detallado más información, aunque fuentes policiales insisten en que el cliente no perdió ni un céntimo gracias a la rápida intervención.

Buena actuación ciudadana

La Policía Local quiso destacar la actitud del ciudadano que dio la voz de alarma. Sin su aviso, parte del dinero podría haberse extraviado o incluso terminado en manos de personas que, en vez de entregarlo, optasen por guardárselo. En palabras de los agentes, agradecen la colaboración de este "buen samaritano" que permitió recuperar la totalidad del efectivo.