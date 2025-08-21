Cafeterías con arte: un respiro creativo entre sorbos

Desde hace unos meses están surgiendo cafeterías con un concepto innovador, creativo y útil. Lugares en los que puedes tomarte un café mientras exploras tu lado artístico construyendo tu propia taza, pintando velas o dibujando con acuarelas.

Son cafeterías en las que te proporcionan el material necesario e incluso algunas de ellas ofrecen talleres, como Esther en Colorit, quién nos contaba en Noticias fin de semana de Onda Cero los beneficios de estas actividades: "Es algo útil. Después lo utilizas, lo compartes y recuerdas el momento. La rutina del día a día te lleva a que igual compartes un espacio, pero hablas poco. Creando te permites ese espacio para poder hablar, puedes encontrarte contigo mismo y con los demás."

Muchos son los lugares de España en dónde se encuentran estos sitios tan especiales: Madrid, Barcelona, Sevilla... En medio de un mundo digital acelerado son cada vez más personas las que buscan reconectar con lo tangible y estos espacios nos recuerdan que muchas veces lo más simple, el aroma a café, la pintura, o la arcilla es lo que más necesitamos para salir del ajetreo diario.