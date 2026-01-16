Cae uno de los diez fugitivos más buscados por la Policía Nacional: detenido en Nicaragua

La Policía Nacional ha anunciado la detención en Managua (Nicaragua) de Juan Herrera Guerrero, uno de los fugitivos que formaba parte de la lista de 'Los 10 más buscados' en España. Herrera estaba en busca y captura por ser el presunto autor de delitos de corrupción de menores y extorsión por los que se enfrenta a una pena de 10 años de prisión.

Juan Herrera, conocido como 'El Monje', fue incluido en la lista el pasado noviembre porque estaba en paradero desconocido después de que la Fiscalía de Valencia le acusara de liderar una red de extorsión de famosos de alta sociedad.

Ayuda del FBI para su detención

Para dar más datos sobre él, la Policía Nacional recordó que Herrera había participado en el programa First Dates, donde se presentó como 'El Monje', porque decía tener conocimientos de magia negra y esoterismo.

Su localización, según el comunicado de la Policía, ha sido posible gracias a la ayuda de la Agregaduría del FBI en España. Las autoridades nicaragüenses son las que lo han detenido, debido a que estaba en el país en situación irregular. En estos momentos, está en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua.

Los investigadores han descubierto que para salir de España trazó un complejo plan según el cual pasó por varios países para dificultar que la Policía pudiera seguirle.

Se hizo pasar por Policía para retener a tres menores y hacerles tocamientos como "un cacheo de seguridad"

Juan Herrera Guerrero tiene 53 años y es natural de Puente Genial (Córdoba). Tiene un amplio historial delictivo a sus espaldas que comenzó en 2003, según su ficha policial. Destaca que en 2010 se disfrazó de Policía y simuló ser agente de Seguridad y, ayudado de otro hombre, retuvieron a tres menores en la vía pública y les hicieron tocamientos de índole sexual con el pretexto de que era "un cacheo de seguridad".

Además, se le atribuye el liderazgo de una red de "sextorsión" relacionada con hechos de índole sexual con menores. Debido a riesgo de fuga, se emitió una orden internacional de detención por los delitos anteriormente mencionados.

Otro de los 10 más buscados fue detenido hace tres semanas

Con la detención de Herrera ya son cuatro los prófugos localizados desde el lanzamiento de la campaña de la Policía Nacional, que lanzó el pasado 24 de noviembre la campaña 'Los 10 más buscados'. El cuerpo difundió una foto de cada uno acompañada de una breve descripción física.

El pasado 26 de diciembre fue detenido por la Policía Nacional José María Pavón Pereira, que estaba reclamado por un delito de asesinato con alevosía y otro de asesinato con ensañamiento, ambos cometidos en 2019 y por los que fue condenado a 41 años de cárcel.

Los investigadores descubrieron que vivía escondido en una nave alejada en la localidad de Cartaya (Huelva) y cuando vieron a un vehículo conducido por un varón de características físicas similar a las de Pavón, lo detuvieron. Cualquier indicio o dato sobre los fugados puede ser comunicado de forma confidencial a la dirección de correo electrónico losmasbuscados@policia.es.