"Buscar vulnerabilidades antes que un delincuente": El revolucionario método de ciberseguridad que solo cobra si encuentra fallos

En un mundo cada vez más digitalizado y conectado, las amenazas cibernéticas crecen en sofisticación y frecuencia, haciendo que la ciberseguridad sea un pilar esencial para empresas de todos los sectores.

Javier Juarez Zarruk, CEO y cofundador de Secur0, explica cómo su innovador modelo de ciberseguridad ofensiva puede revolucionar la forma en que las compañías protegen sus datos sensibles, ofreciendo una alternativa continua y proactiva frente a las auditorías tradicionales, insuficientes ante el ritmo acelerado de los ataques actuales.

El directo ejecutivo de la empresa que tiene un año de edad explica que la idea de seguro no nació como un negocio, sino en hackatones - evento intensivo donde equipos multidisciplinarios colaboran para resolver un problema o desarrollar un proyecto-, donde detectaron un vacío en el mercado debido a que las auditorías tradicionales suelen ser puntuales y limitadas en el tiempo.

Juarez detalla que ofrecen una ciberseguridad ofensiva constante durante todo el año a través de una red amplia de hackers: "En vez de que sea una auditoría puntual que solo te refleja tres semanas, o el momento en el que te hacen la auditoría y no vuelves a hacerlo hasta el año que viene, convertirlo en un proceso continuo", con un equipo que busca vulnerabilidades antes que los delincuentes.

Javier Juarez Zarruk | Linkedin

¿Qué es la ciberseguridad ofensiva?

El consultor aclara que no pretenden sustituir la defensa tradicional, sino complementarla siendo proactivos: "Buscar vulnerabilidades antes de que lo haga un delincuente, antes de que exploten ellos. Los fallos de seguridad los buscamos nosotros éticamente, se lo reportamos a la empresa y ellos lo solucionan." De esta forma expone que se evita estar desprotegido durante meses.

Empresas y sectores protegidos

Segur0 se enfoca en proteger empresas que manejan datos sensibles en sectores como fintech, salud, energía y transporte, aunque de momento no trabajan con particulares. Juarez comenta que cuentan con más de 900 hackers en España, lo que les permite hallar siempre algo que mejorar y justificar así su modelo: "no cobramos a no ser que encontremos algo que mejorar".

La oportunidad y la amenaza de la inteligencia artificial

El experto aborda el papel de la IA: democratiza algunos ataques permitiendo a personas sin conocimientos lanzar amenazas más fáciles, pero también genera nuevas vulnerabilidades en modelos de IA integrados en empresas. Juarez afirma que el corto plazo verá un aumento de ataques, aunque el futuro promete mejores defensas gracias a la IA.

Recomendaciones para particulares y el futuro

Aunque Secur0 no trabaja con usuarios finales, Juarez recomienda a la ciudadanía usar herramientas como la autenticación en dos factores para proteger sus cuentas y evitar estafas. Sobre el futuro, el fundador se muestra optimista: "Cada vez más negocios irán hacia ese camino de ciberseguridad proactiva... con las normativas que están entrando, tenemos mucho potencial"