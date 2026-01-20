Buscan a un vecino de Palau-sator, en Girona, arrastrado con su coche por la riera

Los bomberos buscan a un vecino de Palau-sator (Girona) que ha sido arrastrado junto a su coche por la riera que atraviesa el municipio, que presenta un notable aumento de caudal a causa del temporal de lluvia. Según informan Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el dispositivo desplegado incluye cinco dotaciones terrestres, entre ellos los efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales.

El aviso de la desaparición se ha producido a las 7:35 horas en el marco de un temporal que ha provocado el desbordamiento de rieras en toda la zona y que diferentes ríos de la provincia de Girona hayan superado el umbral de peligro por caudal elevado. Palau-sator es un pequeño municipio de la comarca del Baix Empordà, de poco más de 300 habitantes, e integrado por diferentes núcleos de población.

Preocupación de Protección Civil por el riesgo en la zona

La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, admite que "preocupa" la situación de los ríos Onyar, Ter y Daró a su paso por las localidades gerundenses a causa del temporal de lluvias que puede provocar desbordamiento de los ríos.

"Debemos hacer un seguimiento sobre esta situación de lluvia que es persistente, que ya hace dos o tres días que estamos sufriendo y que por tanto esto hace que tengamos que hacer un seguimiento muy preciso de lo que es y vigilancia de lo que son los ríos y cómo los ríos responden a esta situación de lluvia", ha dicho en una entrevista en TV3.

Preguntada por si la situación actual es comparable con la de la borrasca Gloria --que afectó a zonas de Catalunya en enero del 2020 durante seis días--, ha expresado que depende del tiempo "que se prolongue la situación de lluvia".

Sobre el envío de alertas a los teléfonos de las poblaciones de las comarcas del Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès (Girona) para suspender la actividad escolar, deportiva y de los centros de día por el riesgo de inundaciones, ha señalado que se está haciendo "vigilancia" en toda Catalunya porque el episodio es generalizado, en sus palabras.

"Si en algún momento, por la información que tenemos, debemos tomar alguna medida más, así se haría. A estas alturas, todavía no está previsto, pero no se descarta, porque la situación es persistente", ha dicho.