Buscan a un surfista en la costa de Barcelona a causa del temporal

Desde este sábado al medio día, los equipos de emergencias buscan a un surfista en la costa de Gavà (Barcelona) que habría caído al mar desde su tabla de windsurf, de la que ya han encontrado la vela. Los hechos han ocurrido en pleno temporal de levante en el litoral catalán, según señalan fuentes de Salvamento Marítimo a la agencia EFE.

Hacia las 12:47 horas, los equipos de emergencia recibieron el aviso de una persona que decía ver una tabla de windsurf ante la playa de Gavà, pero sin nadie encima o en el entorno. Así las cosas, cuando los efectivos llegaron a la zona indicada, un segundo informante había explicado que había visto a una persona subida en la tabla, de la que se había caído la vela.

Por el momento, el centro de Salvamento Marítimo en Barcelona coordina una intensa búsqueda para dar con la persona desaparecida en las aguas a causa del fuerte temporal, aunque las labores se retomarán de cara al domingo debido a la "falta de visibilidad, mal tiempo y ausencia de nuevos indicios", según han precisado en redes sociales.

Otros incidentes

En este mismo sábado, el temporal ha causado otros incidentes en varios puntos de la provincia de Barcelona. Ha sido en la localidad de Sabadell donde una farola ha caído sobre una mujer, actualmente en estado crítico, a causa del viento.

La mujer ha sido atendida en primera instancia en el lugar del suceso por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que posteriormente la han trasladado en estado crítico al hospital Parc Taulí de Sadabell.

Los sanitarios del SEM, según ha informado este servicio, han atendido también por la caída de la farola a un hombre, que tenía heridas leves.