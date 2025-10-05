Buscan a un joven de 22 años con autismo desaparecido durante una excursión en Bustarviejo (Madrid)

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid están buscando a un joven de 22 años desaparecido a primera hora de la tarde del sábado durante una excursión en Bustarviejo (Madrid). El chico tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), por ello se ha desplegado un dispositivo especial para su localización.

El joven, de nombre Carlos, se perdió al regresar de la excursión que realizaba junto a un grupo de compañeros. Un portavoz de emergencias del 112 ha informado que el terreno en el que se está realizando la búsqueda es escarpado y por ello las tareas son difíciles.

Además, desde el CERMI (Comité de Entidades Representantes Personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid), avisan de que Carlos "no habla, no sabe orientarse y corre mucho".

Lo han hecho en un mensaje en la red social 'X', que acompañan con una imagen de él y el siguiente texto: "No respondo al nombre. Llama al 112. Tengo autismo. Si me ves, despacio, coge mi mano y dime "A casa con mamá". Si no te la doy, sígueme o quédate a mi lado y manda ubicación".

El dispositivo de búsqueda está integrado por 10 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, además de cuatro helicópteros, miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y del Grupo Especial de Drones (GED), que han trabajado durante la noche con ayuda de cámaras térmicas.

Además, la Guardia Civil ha establecido un puesto de mando avanzado en Miraflores de la Sierra para coordinar a todos los efectivos. Incluso están interviniendo Agentes Forestales de la comunidad, miembros del Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil (ERIVE) y las protecciones civiles de Miraflores, Guadalix de la Sierra, Navalafuente, El Molar y El Boalo.

Debido a la orografía, han participado en la búsqueda dos Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), Cruz Roja de Montaña, policías locales de los pueblos de la zona y SUMMA 112-Protección Civil. También hay que sumar los 70-80 voluntarios "que se han presentado altruistamente", según el oficial de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Alfonso Segura.

SOS desaparecidos ha aportado más detalles de su aspecto en redes sociales, por si alguien lo hubiera visto: ojos azules, pantalón negro, 1.74 de estatura, camiseta azul y negra, zapatillas azules y mochila azul. La búsqueda se centra en el valle de Bustarviejo y los alrededores del albergue donde el grupo estaba alojado.

Debido a que tiene TEA, el 112 ha explicado que están actuando con "especial precaución" porque Carlos podría desorientarse fácilmente o no responder a estímulos sonoros, además tiene dificultades para comunicarse.