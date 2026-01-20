Brooklyn Beckham estalla contra sus padres en Instagram: "Me han controlado toda la vida"

El mayor de los hijos Beckham ha decidido hacer público su distanciamiento familiar con una serie de mensajes demoledores en Instagram que ya han sido eliminados. En ellos carga contra sus padres por manipular su vida y priorizar la "marca Beckham" por encima del bienestar familiar, desatando una tormenta mediática internacional este martes 20 de enero.

​ Qué dijo Brooklyn en sus stories

En una larga serie de textos, Brooklyn, de 26 años, aseguró que "no quiere reconciliarse" con sus padres y que, por primera vez en su vida, está "plantando cara" a su familia. En las stories afirmó que sus padres han "controlado el relato en los medios durante la mayor parte de su vida" y que han intentado "arruinar sin descanso" su relación con Nicola, a la que, según él, han "faltado al respeto de forma constante"

También negó frontalmente el eterno rumor de que su esposa le "controla", y lo dio la vuelta: "No es que mi mujer me controle, es que mis padres me han controlado durante casi toda mi vida", escribió, añadiendo que su ansiedad ha disminuido desde que se distanció del clan familiar.

En otro de los mensajes, el mayor de los Beckham sentenció: "No deseo arreglar las cosas con mi familia. No quiero una vida dictada por la imagen, la prensa o la manipulación; solo quiero paz, privacidad y felicidad para nuestra futura familia".

Acusaciones sobre la boda y la "marca Beckham"

Una parte central del estallido de Brooklyn gira en torno a su boda con Nicola Peltz en 2022, un evento sobre el que ya pesaban rumores de tensiones con Victoria. En sus historias, él sostuvo que su madre iba a diseñar el vestido de novia pero se retiró "en el último minuto", lo que alimentó fricciones que nunca se habrían terminado de cerrar.

Brooklyn también relató que, la noche de la boda, se sintió humillado cuando su madre supuestamente "se apropió" del primer baile que él había preparado con Nicola, después de que el cantante Marc Anthony le llamara a la pista y Victoria se adelantara para bailar con él delante de todos.

En otro tramo del texto acusó a sus padres de priorizar la proyección pública frente al vínculo privado: "La marca Beckham va primero. El 'amor' familiar se mide por cuánto compartes en redes o lo rápido que dejas todo para una foto de familia, incluso si eso choca con tus compromisos profesionales".

Bloqueos, gestos en redes y el papel de Nicola Peltz

Las stories de Brooklyn llegan tras meses de señales públicas de distanciamiento con sus padres y hermanos, incluidas ausencias en eventos clave como el 50 cumpleaños de David y el estreno de la docuserie de Netflix. Según medios, Nicola ha borrado de sus redes las fotos en las que aparecía con los Beckham y Brooklyn habría bloqueado en Instagram no solo a David y Victoria, sino también a Cruz, Romeo y Harper.

Nicola, por su parte, ha lanzado sus propios mensajes velados: hace apenas unos días compartió una foto luciendo un tatuaje en yidis que se traduce como "la familia primero", interpretado por muchos como un dardo al enfrentamiento con sus suegros. Fuentes citadas por prensa estadounidense aseguran que la pareja "ha intentado durante años mantener la relación" con la familia Beckham, pero admiten que ahora "la situación no es buena".

Silencio oficial y primera reacción de David

Hasta el momento, ni David ni Victoria han respondido directamente a las acusaciones de su hijo, pese al impacto global del post. En un acto público en un foro internacional, el exfutbolista se limitó a decir, sin nombrar a Brooklyn, que "los hijos tienen derecho a equivocarse y a aprender de esos errores", en referencia al uso de las redes por parte de los jóvenes.

El matrimonio Beckham habría intentado cerrar la brecha con gestos en redes, como una foto antigua de David con Brooklyn acompañada de un "os quiero mucho", que nunca fue respondida por el joven. Mientras tanto, el cruce de versiones continúa alimentando titulares y comentarios en redes, con un mensaje claro en las stories de Brooklyn: la fractura, al menos por ahora, es abierta y sin intención de marcha atrás.