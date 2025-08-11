Una "brillante bola de fuego" ilumina el cielo en plena temporada de Perseidas

La noche del 8 de agosto una intensa bola de fuego atravesó el firmamento sobre Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia, provocando que muchos pensaran que se trataba de una de las perseidas más luminosas del año.

El fenómeno fue registrado por los detectores de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN), operados desde el Complejo Astronómico de La Hita (Toledo), y por varios observatorios del Proyecto SMART, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), situados en Calar Alto (Almería), Sierra Nevada (Granada), Sevilla, La Sagra (Granada) y Huelva.

Un recorrido visible a cientos de kilómetros

En total, el meteoroide recorrió 182 kilómetros en apenas unos segundos, siendo visible desde más de 600 kilómetros de distancia. Según la Fundación Astrohita, la mayoría de las perseidas se producen cuando pequeños fragmentos desprendidos del cometa, a veces del tamaño de un grano de arena, impactan contra la atmósfera, generando las conocidas "estrellas fugaces".

¿Basura espacial?

Sin embargo, algunos expertos han planteado otra posible explicación. El astrónomo Jonathan McDowell indicó que la bola de fuego podría corresponderse con restos del cohete chino Jielong-3, lanzado ese mismo día, y que se habría desintegrado durante la reentrada. La Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos (SPMN), dependiente del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), respalda esta hipótesis.

El divulgador científico Josep Calatayud, de la plataforma ‘Control de Misión’, añadió que "el hecho de que sea basura espacial explicaría la magnitud de los destellos provocados por este fenómeno". La luminosidad de la luna llena habría favorecido que se observara con más claridad en la zona este de la península.

¿Hay algún riesgo?

Aunque la caída de fragmentos espaciales es relativamente habitual, los especialistas advierten de que siempre existe el riesgo de que algunas piezas sobrevivan a la reentrada y alcancen zonas pobladas. En este caso, no hay constancia de que el fenómeno haya dejado restos en tierra.