BookTok: el fenómeno lector entre los jóvenes

Los jóvenes sí leen. Puede que esto contradiga las ideas que tienen los más adultos acerca de los hábitos lectores de los adolescentes, pero a comienzos de este año el Ministerio de Cultura confirmaba que el índice de lectores comprendidos entre los 14 y 24 años alcanzaba hasta el 75%, es decir, a la cabeza en cuanto a lectura entre la población española.

Este fenómeno surge muy de la mano de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Aplicaciones como TikTok cuentan con una comunidad muy grande de lectores denominada BookTok y aparatos como los libros electrónicos han aumentado sus ventas en este último año.

De manera paradójica, muchos jóvenes utilizan estos recursos tecnológicos como una forma de desconexión digital, siendo la lectura una vía de escape ante la sobresaturación de las redes sociales, pero ya sea mediante el papel o con aparatos electrónicos, esta tendencia supone una gran noticia para la industria literaria.