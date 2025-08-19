👨‍🚒Los bomberos forestales muestran la importancia de los trabajos preventivos: "Son un pilar fundamental"

Desde que comenzó la oleada de incendios, las palabras "trabajos de prevención" o "cortafuegos" forman parte de las conversaciones de la ciudadanía y de los dirigentes políticos, quienes aseguran que no se ha hecho lo suficiente durante el año y, por eso, la situación ahora es tan dramática.

Los bomberos forestales son quienes están al pie del cañón en estos momentos y los que saben, mejor que nadie, por qué es necesario trabajar durante el año. "Los trabajos de prevención son un pilar fundamental de los bomberos forestales", han aseverado los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid en una publicación en X.

En ella muestran el antes y el después de un terreno sobre el que se han llevado a cabo estas tareas. En las fotografías puede verse como el cortafuegos estaba lleno de hierbas y vegetación y cómo de despejado ha quedado después de realizar estas labores. "Los trabajos de prevención son grandes especialistas en la modificación del combustible vegetal", añade la publicación.

En otras dos fotografías del mismo hilo se ve, de nuevo, el antes y después de un cortafuegos. Tal y como han explicado los bomberos forestales, estos trabajos sirven para evitar "la rápida propagación en zonas de paso o de actividad humana con mayor probabilidad de incendios".

Además, son fundamentales para impedir que los incendios en activo se propaguen, como muestran un vídeo del incendio de Tres Cantos, donde se ve cómo "una faja de seguridad", una de estas estructuras de prevención, "paró por completo el fuego en esa dirección".

Otra de las funciones de estos cortafuegos es que sirven para que los bomberos y demás trabajadores coloquen la maquinaria y medios que utilizan en la extinción de incendios, ya que son áreas a las que se puede acceder con facilidad y permiten "trabajar con seguridad".

Igualmente, los bomberos forestales madrileños indican que son necesarios para "la práctica y formación constante de los efectivos en el uso de maquinaria ligera", así como conocer la topografía de la zona y cómo acceder a ella. "Conocimientos y experiencia de gran valor para la extinción en verano", aseguran.

En qué consisten los trabajos preventivos contra los incendios

En la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) puede consultarse en profundidad en qué consisten estos trabajos, que son llevadas a cabo por las Brigadas de Labores Preventivas de Incendios Forestales (BLP). Según el ministerio, estos trabajadores realizan trabajos de prevención en dos períodos al año -enero y junio y octubre y diciembre-.

Las BLP trabajan en colaboración con las Comunidades Autónomas, Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Confederaciones Hidrográficas y están formadas por "personal altamente cualificado".

Entre los trabajos que hacen las BLP consisten, entre otros, en la servicultura preventiva a la adaptación de masas forestales, controlar el combustible para evitar que el fuego se propague, desbrozar y podar la vegetación, llevar a cabo quemas prescritas...