oleada de incendios

Un bombero muerto en León eleva a cuatro las víctimas mortales de la oleada de incendios

Los incendios forestales siguen devorando el campo y el monte del noroeste peninsular y el fuego amenaza ya el parque natural de los Picos de Europa, mientras que las llamas siguen sumando hectáreas quemadas en Galicia y Extremadura.

ondacero.es | EFE

Madrid |

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense)
Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) | EFE/ Brais Lorenzo

La muerte de un bombero al volcar la autobomba que conducía en las labores de extinción del incendio de Yeres (León), en el que otro resultó herido, ha elevado a cuatro las víctimas mortales (tres de ellas en la provincia leonesa) de la oleada de incendios que asola España.

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado fuentes del operativo contra incendios.

El accidente ocurrió poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén. El bombero muerto era el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero herido, era un miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León.

Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León y el primer miembro del operativo antincendios de la Junta de Castilla y León que fallece.

Hace unos días murieron dos voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, que perdieron la vida al resultar quemados cuando intentaban ayudar a contener las llamas mientras trabajaban con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto.

La cuarta víctima de la oleada de incendios fue un hombre que murió el pasado martes tras sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo en Tres Cantos (Madrid).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer