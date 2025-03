Bill Gates habla sobre su relación con las drogas: “Probé muchas cosas”

Bill Gates ha confesado que durante su juventud experimentó con varias drogas y que probó "muchas cosas" antes de los 20 años. El cofundador y expresidente de Microsoft ha tratado el tema de las sustancias estupefacientes en su última autobiografía, llamada "Código Fuente: mis inicios".

Con motivo de la presentación de su último libro, que fue lanzado al mercado el pasado 4 de marzo, el magnate estadounidense atiende al medio británico The Independent donde es preguntado por su relación con las drogas.

"Debido a que mi personalidad es un poco optimista y estoy dispuesto a correr riesgos, probé muchas cosas" comienza diciendo el estadounidense de 69 años. Gates también confiesa que "otra cosa de mi personalidad es que me gusta que mi mente funcione y sea muy lógica. Así que dejé de consumir incluso marihuana a principios de mis 20 años", argumentando que incluso "el día siguiente seguía viviendo sus efectos".

Sobre su relación con el cannabis, Gates reveló que lo consumió durante la escuela secundaria, porque "tal vez me vería genial y alguna chica pensaría que era interesante" Sin embargo, asegura que "no tuvo éxito", así que lo dejó.

Su anécdota con Steve Jobs

En la misma entrevista, Bill Gates contó la ocasión en la que Steve Jobs, fundador de Apple, lo invitó a consumir LSD. "Dijo una vez que deseaba que tomara ácido porque entonces tal vez habría tenido más gusto en el diseño de mis productos" confesó Gates.

El cofundador de Apple invitó al expresidente de Microsoft a consumir ácido para que así sus productos tuvieran mejor diseño visual, a lo que Gates le respondió que "se equivocó de lote". En este sentido, el exCEO de Microsoft asegura que en ese sentido Jobs fue superior a él, que envidia sus habilidades y que no estaba "en su liga".

Además, Gates invita a los lectores a reflexionar y "tener cuidado" con estas sustancias como remedio médico, ya que su uso le resulta "fascinante" pero que difiriere mucho del consumo "recreativo".

Acudió al dentista bajo los efectos del LSD

Otro de los motivos por los que Gates no siguió el consejo de Jobs con respecto a consumir LSD, es que el fundador de Microsoft ya había experimentado con el ácido anteriormente.

De hecho, el propio magnate americano cuenta que acudió en una ocasión al dentista bajo los efectos de esta droga. Gates asegura que su "viaje fue estimulante" pero que tomó el LSD "sin darse cuento de que sus efectos seguían a la mañana" siguiente y que acudió a la cirugía dental que tenía programada bajo sus efectos. "Me quedé boquiabierto mirando la cara de mi médico, con su taladro rechinando, sin saber si lo que estaba viendo y sintiendo estaba sucediendo realmente. ¿Voy a saltar de esta silla y simplemente irme? Juré que si alguna vez volvía a tomar ácido, no lo haría solo y no lo haría cuando tuviera planes para el día siguiente" revela.

Además, el cofundador de Microsoft desvela que comenzó a experimentar con el LSD mientras "veía Kung Fu" con Paul Allen y otros amigos.