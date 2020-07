Bill Gates explica cómo vencer al coronavirus con cuatro claves

El multimillonario estadounidense, Bill Gates, se ha convertido en objeto de críticas y ataques desde que comenzó la pandemia de coronavirus, generalmente relacionados con su apoyo a la investigación científica sobre las vacunas.

Durante la reunión anual del Fast Company, que se ha realizado de manera virtual, Gates ha criticado a la gente que no usa mascarillas: "No es tan molesto y no cuesta tanto. Sin embargo hay algunas personas que sienten que es un signo de libertad no llevarlas, a pesar del riesgo de infectar a otras personas".

Las cuatro claves de Bill Gates para vencer al coronavirus

Para Gates, las vacunas son uno de los cuatro frentes de la Fundación Gates para combatir el COVID-19, junto con el desarrollo de herramientas de diagnóstico, tratamientos y formas de proteger a las comunidades vulnerables. El multimillonario ha dicho que su fundación está yendo todo lo rápido como le es posible en este aspecto.

Sobre por qué no hemos mejorado, Gates echó la culpa a los líderes mundiales, a los expertos en salud pública y a quién está enviando determinados mensajes: "¿Pueden las compañías de redes sociales ser más útiles en estos temas? ¿Qué creatividad tenemos? Lamentablemente, las herramientas digitales probablemente han sido un contribuyente neto para difundir lo que considero ideas locas".

Pero el multimillonario sigue siendo positivo y recuerda que hay más de 100 proyectos diferentes en curso, que incluyen al menos una docena de ellos dirigidos por empresas con fuertes antecedentes en la obtención de permiso gubernamental para la fabricación de vacunas.

