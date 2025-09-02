Bertín Osborne se pronuncia sobre la polémica de su hijo: “Sabes lo que te digo, que me la sopla”

Bertín Osborne se ha pronunciado, con su habitual franqueza, sobre las críticas recibidas por mostrar públicamente a su hijo pequeño en la portada de la revista ¡Hola! junto a la madre, Gabriela Guillén. El cantante, entrevistado en El Hormiguero, se mostró visiblemente molesto con los comentarios que aseguraban que había mantenido al menor “escondido”.

Una respuesta tajante ante las críticas

Osborne aseguró a Pablo Motos que se siente injustamente juzgado, tanto por haber preservado inicialmente la intimidad de su hijo como por decidir después presentarlo públicamente. “Si hago una cosa, porque la hago. Si no la hago, porque no la hago. He sacado a mi niño, está ahí, fenomenal y ya está”. Insistió además en que la relación con el pequeño es buena y natural, sin necesidad de dar explicaciones constantes: “Con el niño bien, con la madre bien, todo claro, todo bien. Yo me llevo bien con todo el mundo, procuro no pelearme con nadie”.

El presentador reconoció también que su temperamento puede jugarle malas pasadas: “Se me nota mucho cuando me enciendo, y en algunos momentos se me va un poco”. Unas palabras que reflejan la mezcla de hartazgo y sinceridad con la que afronta la polémica.

Del silencio al posado en familia

La controversia comenzó meses atrás, cuando el artista fue acusado de desentenderse de su hijo, nacido en 2023 fruto de su relación con Gabriela Guillén. Tras una etapa de silencio y dudas, Osborne acabó reconociendo la paternidad y defendió que no quería que el pequeño fuese “un niño escondido”.