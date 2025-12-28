Bernabé pide "muchísima precaución" por el temporal de lluvias que afecta a Valencia: "Hay posibilidad de crecidas repentinas"

La Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido "muchísima precaución" y ha advertido de que se espera que llueva "especialmente" en la provincia de Valencia durante la tarde. Además, ha señalado que en zonas de la Ribera y la Safor ya se están produciendo "lluvias intensas acompañadas de granizo".

En cuanto a las zonas que durante la tarde pueden verse más afectadas por el temporal de lluvias que afecta a la Comunidad Valenciana, ha hablado en concreto de La Hoya de Buñol, que es "zona de cabecera de barrancos y cuencas" que puede provocar que, ramblas que van secas, se llenen. "Hay posibilidad de crecidas repentinas", ha avisado.

Aviso rojo en Valencia hasta las 19:00 horas y la Generalitat envía un Es-Alert

La Aemet ha elevado a rojo el aviso por lluvia en el litoral sur de la provincia de Valencia y la Generalitat Valenciana ha enviado un ES-Alert a los municipios de esa zona. Se prevé que en las próximas horas las precipitaciones dejen 180 litros por metros cuadrado en menos de 12 horas.

Según el mensaje, se recomienda evitar desplazamientos, cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico; asimismo, se insta a no realizar actividades en cauces y sus proximidades y buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en áreas inundables.

En cuanto al estado de las carreteras, se han puesto en funcionamiento "todos los paneles de informativos de la DGT" para que los conductores tengan "en tiempo real" toda la información necesaria. En algunas zonas de Alcudia, Carlet y Massalavés ha habido embalsamientos.

Por su parte, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha informado de que se han desalojado de manera preventiva varias viviendas en el municipio alicantino de Benferri y el desbordamiento de varios barrancos en la rambla del río Vaca (en la comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela.

Activada la alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del Segura

"Como saben, los umbrales son de nivel naranja y, por lo tanto, estaremos pendientes todos los organismos", ha subrayado al hablar sobre la posibilidad de crecidas repentinas. En la A3, donde se prevé que las precipitaciones sean abundantes, va a haber refuerzo por parte de la Guardia Civil de Tráfico.

En el municipio de Simat de la Valldigna lleva acumulados 113 litros por metro cuadrado, de los que 44 se han registrado en 30 minutos. Según la Aemet, en las últimas horas se han producido precipitaciones con intensidad "muy fuerte" e "intensidad torrencial".

Así las cosas, el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) de la Generalitat ha activado la alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del Segura por el aumento de su caudal, que tiene una tendencia "ascendente". El CEE ha lanzado un aviso especial para que los municipios observen la evolución de la cuenca del río y adopten las medidas preventivas pertinentes.

Dos tormentas activas

Según los organismos estatales, hay dos tormentas activas en estos momentos: hay un núcleo de tormenta con precipitaciones de intensidad fuerte o muy fuerte que cruza en diagonal la provincia de Valencia, desde la zona de Barxeta y Simat, pasando por Carcaixent, Guadassuar, Carlet y penetrando en la Hoya de Buñol y Plana de Utiel.

Además, hay otra tormenta, con intensidad fuerte o muy fuerte, en el sur de Alicante, en zonas de interior y prelitoral. Estos fenómenos están dejando gran cantidad de rayos en Crevillent.

Alerta amarilla en la Región de Murcia y seis carreteras cortadas en todo el país

El temporal se está desplazando hacia el este peninsular afectando, además, a Málaga, Murcia y Granada. En la Región murciana está activada la alerta amarilla por lluvias hasta las 21:00 horas, porque se espera que las comarcas de la Vega del Segura, Noroeste, Valle Guadalentín, Lorca y Águilas puedan registrar lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 60 litros en 12 horas.

En Andalucía, el temporal ha dejado un total de 339 incidencias, en su mayoría en la provincia de Málaga, donde durante la noche del sábado tuvo que activarse el aviso rojo. Por ello, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones.

En cuanto al estado de las carreteras, en estos momentos, según la última actualización de la DGT, hay seis carreteras secundarias cortadas por la lluvia en Córdoba, Almería, Murcia, Girona y Castellón, mientras que la nieve y el hielo afectan a trece vías secundarias, con tramos cortados en nueve de ellas.