Bélgica elimina las injurias a la Corona a raíz del caso Valtònyc

El Tribunal Constitucional de Bélgica ha anulado la ley de 1847 que penaba las injurias a la Corona por considerarla contraria a la actual Carta Magna belga, por lo que no se puede emplear para justificar la entrega a España del rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc.

"El artículo 1 de la ley de 6 de abril de 1847 `sobre la represión de los delitos contra el Rey` viola el artículo 19 de la Constitución", ha explicado el Tribunal Constitucional, tras la solicitud del Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica), que es el encargado de tomar la decisión sobre la euroorden que dictó contra Valtònyc la Audiencia Nacional española.

"Desde siempre he tenido claro que quería poner mi caso en manos de los derechos fundamentales para el beneficio colectivo. Lo hemos conseguido, hemos ganado y Bélgica elimina las injurias a la Corona del Código Penal. Yo no agaché la cabeza pero vosotros no me habéis dejado solo. Gracias", ha asegurado el rapero en redes sociales.

"Victoria. El Tribunal Constitucional ha abolido la ley criminal de lesa majestad declarándola contraria a la libertad de expresión. Un paso histórico para el orden legal interno belga y buenas noticias para el caso de extradición de Valtonyc", escribió el abogado del rapero, Simon Bekaert, en redes sociales

El cantante huyó a Bélgica en 2018, después de que la Audiencia Nacional le condenara tres años y medio de prisión por los delitos de injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por las letras de unas canciones que escribió en 2012.

La fiscalía belga recurrió esa sentencia ante el Tribunal de Apelación, que celebrará la siguiente vista sobre el caso el próximo 23 de noviembre, ya con la respuesta del Constitucional belga.