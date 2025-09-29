Los barrancos de la Comunidad Valenciana que mantienen en alerta a la población por desborde

El temporal de lluvias y precipitaciones instalado en la Península Ibérica ha vuelto a provocar problemas en la Comunidad Valenciana, Tarragona y Aragón, donde se han suspendido las clases y los bomberos han tenido que atender numerosos servicios a consecuencia de las inundaciones, aunque, afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisó de un episodio de "lluvias torrenciales" como consecuencia del ex huracán Gabrielle, que afectaría a zonas del este peninsular y, por ello, desde el domingo y hasta mínimo medianoche, en algunas zonas la alerta es roja. Protección Civil ha pedido extremar las precauciones y ha mandado varios avisos a través del sistema ES-Alert.

Un barranco desborbado en Aldaia y un acequia en La Torre

Como consecuencia de las intensas lluvias, el barranco de La Saleta, en Aldaia, una de las zonas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, se ha desbordado esta madrugada a la altura del dique de Bonaire. Según ha recogido la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), en esta localidad valenciana han caído 57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos.

Fuentes del consistorio han asegurado que las barreras instaladas tras la dana de hace un año han funcionado correctamente y por eso no ha habido que lamentar grandes daños. El desborde ha provocado que algunas calles de la localidad se inunden, aunque los efectivos están trabajando desde primera hora para controlar la situación.

En La Torre, un barrio de Valencia, se ha desbordado una acequia sobre las 02:00 horas a la altura de la calle Pintor Joan Miró, según ha informado la Policía Local. Los bomberos la han liberado después, por lo que el nivel de agua ha vuelto a la normalidad y se ha podido restablecer el tráfico en la zona. En Massarojos, por su parte, las autoridades han centrado su vigilancia en el barranco del Carraixet.

En las zonas afectadas por la dana, noche "tranquila", pero mantienen la vigilancia

En las principales zonas afectadas por la dana, como Paiporta, el alcalde Vicent Ciscar ha indicado a EFE que la noche ha sido "relativamente tranquila", excepto "un par de incidencias leves". En total, se han medido acumulados de 22 litros por metro cuadrado. El barranco del Poyo, que en la dana se desbordó por completo, esta noche ha tenido un "momento puntual" de más de medio metro en el fondo del cauce, pero luego bajó, y ya por la mañana "no está pasando agua".

En Alfafar, otra de las zonas severamente afectadas hace un año por la dana, el alcalde Juan Ramón Adsuara ha señalado la importancia del cierre de la zona comercial porque "nos está ayudando en la movilidad de brigadas y operativos". Allí, además, desde primera hora se ha reunido el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal).

Catarroja, otro de los lugares afectados, su alcaldesa Lorena Silvent, ha detallado que no hay "ninguna incidencia a destacar", "ningún corte de carreteras ni caminos", pero que "los equipos están preparados" de guardia por lo que pueda pasar.

Lo peor se espera entre las 20:00 y las 02:00 horas

En Massanassa también ha pasado la noche sin incidentes destacados porque apenas ha llovido, según ha indicado el alcalde Francisco Comes, pero se espera que las lluvias más intensas se produzcan entre las 20:00 horas del lunes y las 02:00 horas del martes. Por ello, van a vigilar de manera exhaustiva la red de colectivos y alcantarillado, así como las plantas bajas de los edificios.

En Torrent, la capital de L'Horta Sud, la noche se ha desarrollado sin incidencias destacables, a pesar de las tormentas acontecidas durante la noche que han ido acompañadas de abundante aparato eléctrico. En algunas zonas como el Mas del Jutge sí que hubo momentos de intensidad, pero la nube se acabó yendo a otras zonas y la cantidad de precipitación no fue tan elevada. Protección Civil se encargó de la vigilancia de barrancos y pasos inundables donde suele haber problemas cuando llueve y que se vieron afectados en la dana del 29 de octubre.