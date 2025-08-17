Barcelona rinde homenaje a las víctimas de los atentados de La Rambla y Cambrils en el octavo aniversario

Barcelona ha rendido homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en La Rambla y Cambrils (Tarragona). El acto ha tenido lugar en el Pla de l'Os de La Rambla. Se ha guardado un minuto de silencio y se ha hecho una ofrenda floral a la que también se han sumado políticos y cuerpos de seguridad.

El acto ha comenzado a las 10:00 horas y han asistido unas 100 víctimas y familiares, que han sido los protagonistas, ya que los políticos han ocupado filas posteriores. Entre ellos, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.

También han acudido dirigentes políticos como los tenientes de alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle y Jordi Valls, y representantes de partidos, como Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) y Gonzalo de Oro (Vox).

Primero se ha guardado un minuto de silencio y después se ha hecho una ofrenda foral mientras sonaba de fondo 'Cant dels Ocells' al violonchelo. Los primeros en depositar sus flores han sido las víctimas y familiares y, a continuación, se han sumado el resto de personalidades.

Paralelamente, ha tenido lugar una concentración silenciosa detrás del recinto instalado en La Rambla a la que han acudido 100 personas portando banderas 'esteladas' y pancartas con la frase 'Estat espanyol assasí'. En esta no ha habido discursos.

16 muertos y más de 100 heridos

El 17 de agosto de 2017, el terrorista Younes Abouyaaqoub entró en La Rambla a las 16:53 horas y cometió un atropello masivo que acabó con la vida de 15 personas y 131 heridos. La furgoneta recorrió 530 metros y se estrelló en el pavimento Miró, frente al mercado de La Boquería.

Ya por la noche, a la 1:15 horas en Cambrils cinco terroristas fueron abatidos tras saltarse un control de los Mossos d'Esquadra y atropellar a seis personas. Una mujer murió finalmente, siendo la víctima número 16.

Los Mossos descubrieron que el atropello de la Rambla podría estar relacionado con una explosión en Alcanar el día antes, donde había muchas bombonas de butano y explosivos caseros. También en la investigación se supo que la cédula yihadista a la que pertenecían quería atentar simultáneamente en la Sagrada Familia de Barcelona y en el Torre Eiffel de París.