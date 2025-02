Barbijaputa señala en el juicio a la "ultraderecha" por sacar sus tuits y hacerlos pasar "como si fuera nazi"

La usuaria de redes sociales @Barbijaputa ha reconocido que publicó varios de los mensajes por los que ha sido juzgada por un posible delito de odio contra los judíos, que ha calificado como "chistes dentro de un contexto político muy concreto" y ha negado ser autora de otros que fueron modificados y tergiversados.

La Audiencia Provincial de Madrid ha juzgado este martes a María P.B., quien ha publicado en medios como elDiario.es y cuyo alias es @Barbijaputa en redes sociales. Actualmente se enfrenta a una petición de un año y nueve meses de cárcel por parte de la Fiscalía, acusada de publicar entre 2011 y 2015 en Twitter (ahora X) mensajes de odio en contra de los judíos y que ensalzaban la figura de Adolf Hitler y el régimen nazi.

Al inicio de la vista la defensa ha solicitado la anulación del juicio porque durante la causa el plazo de instrucción expiró en dos ocasiones y no se debería haber llegado a una "pena de banquillo"; una demanda que la presidenta del tribunal ha dicho que resolverá cuando redacte la sentencia.

Vista oral: declaración de testigos

Durante la vista oral han declarado numerosos testigos, unos propuestos por la defensa, como el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y varios solicitados por la acusación que ejerce el Comité Legal para la Lucha contra la Discriminación, entre estos Juan Carlos Girauta, periodista y actual eurodiputado de Vox, o Fernando Múgica, miembro de la Fundación Transición Española e hijo del político del mismo nombre asesinado por ETA .

La acusada ha reconocido que publicó un mensaje en noviembre de 2011 en el que decía "Hitler la cagó cargándose a los judíos, eso no sirve para nada. Ahora estaríamos mejor si hubieran perseguido, por ejemplo, a los felices", y que ha denominado como un "chiste" en un momento de "revuelo" y de "debate" sobre los límites del humor en redes.

"Era simplemente un tuit sarcástico en ese momento, para canalizar una emoción", ha incidido, tras asegurar que todos los mensajes que reconoce haber publicado son "chistes en un momento político muy concreto".

Enmarca la acusación dentro de "una campaña de la ultraderecha" iniciada en 2015 contra los medios que apoyaban a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y en los que ella colaboraba, especialmente cuando publica su primer libro.

"Yo hago chistes en 2011 y están borrados. Cuando gana Carmena las elecciones, caen concejales como Zapata (absuelto por la Audiencia Nacional de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo) y a mí me reprochan esos chistes y es la ultraderecha quien saca los tuits sacados de contexto y nos hacen pasar como si fuéramos nazis. No me acordaba de que había hecho chistes de estos temas", ha detallado.

Presunta filtración y acusaciones falsas

Para la acusada ha sido la asociación 'Acción y Comunicación sobre Oriente Medio' (ACOM) "la que ha filtrado este tema", acusándola de algo que no es. "Nadie entiende que yo sea hitleriana, que yo sea nazi o apoye el genocidio", ha añadido, definiéndose como antifascista. Ha concluido que ella ha recibido en los últimos años "amenazas en todo tipo de formato" y se ha sentido desprotegida en el proceso penal.

En su declaración como testigo, Ignacio Escolar ha explicado que la acusada fue colaboradora del periódico hasta 2020 y era conocida por ser feminista y "polémica". Le consta que llegó a denominarse "feminazi" irónicamente pero no que mantuviera un discurso antisemita. En la misma línea han testificado la directora del medio La Marea, Magdalena Bandera, o el periodista Stéphane M. Grueso.

Por parte de la acusación ha declarado David Hatchwell, que en los años en los que se publicaron los mensajes era presidente de la comunidad judía en Madrid y quien ha expresado su preocupación "por la sistematización de conductas que no deberían existir" y que "estigmatizan a un colectivo".

En un sentido similar ha declarado Juan Carlos Girauta, quien ha explicado que, en 2014, cuando era eurodiputado por Ciudadanos, colaboró en un estudio del Parlamento Europeo sobre el antisemitismo que constató "la peligrosidad hacia el colectivo judío" y la vuelta al "humor judeohomófobo".

"Ha quedado todo claro"

Tras el juicio, la investigada ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que ha declarado que "ha quedado todo claro" en la sesión judicial de este martes. Asimismo, en alusión a un tuit publicado por el usuario @LuisGestoso, actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, la acusada ha señalado que la información que aparece en él "es falsa".