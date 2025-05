Barajas, una "ciudad sin ley" donde cientos de personas buscan refugio cada día: "No me ha quedado más remedio que venir aquí"

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principal puerta de entrada del territorio, se enfrenta a una grave crisis social y de seguridad. Alrededor de 500 personas sin hogar residen y pernoctan en sus terminales, especialmente en la T4, en condiciones que sindicatos policiales y de trabajadores califican de “infrahumanas”. El fenómeno, lejos de resolverse, se agrava día a día mientras las distintas administraciones y AENA, la empresa pública gestora del aeropuerto, se culpan mutuamente de la falta de soluciones.

Hacinamiento y deterioro de la seguridad

En el suelo de la primera planta de la cuarta estación aeroportuaria de la capital se amontonan cada día, según fuentes policiales, entre 400 y 500 personas en circunstancias miserables. Lo que empezó siendo un refugio del frío para cientos de ciudadanos, poco a poco está derivando en una pequeña "ciudad sin ley", como señalan algunos trabajadores, cuya urbe se empieza a extender hacia otras terminales como la T1 o la T2, con aproximadamente 80 personas en cada una.

Los sindicatos denuncian que la situación no solo afecta a la imagen del aeropuerto, sino que genera problemas de suciedad, plagas de insectos como chinches que afectan al personal del aeropuerto, prostitución en los lavabos, peleas, mafias y hasta robos. Toda esta situación está incrementando la inseguridad de los trabajadores y además está deteriorando las condiciones laborales de policías y guardias civiles.

"No solo tenemos que encargarnos del control de pasaportes y mercancías, sino también de los problemas derivados de esta situación", lamenta Serafín, portavoz sindical de la Policía.

Una limpiadora de Barajas manifiesta que varios compañeros están intentando evitar ciertos turnos, como el nocturno, y algunas zonas del aeropuerto, por diversos conflictos acontecidos desde que el suceso ha ido escalando en los últimos meses. Pese a esto, el problema para todos no radica en las personas sin hogar, y remarcan que no son más que unas pobres víctimas de un sistema que no quiere ayudarles.

La felicidad de los miles de personas que cada día acuden al aeropuerto choca de frente con las expresiones de resignación de los allí refugiados, lo que ha aumentado exponencialmente además las quejas por parte los turistas que no comprenden una situación que les afecta incluso a nivel humano. Por otro lado, esto ha deteriorado el aspecto de aquellos que cada día llegan al país.

Quieren un aeropuerto normal para coger su avión y se encuentran con problemas de inseguridad y deterioro de la imagen de nuestro país

1. Picaduras de las chinches. 2. Zona intermedia ocupada por las personas sin hogar 3. Labores de desinfección de las zonas | ondacero

Una población indefensa que sólo busca un refugio

Con carritos llenos, pero no de bañadores si no de todas sus pertenencias, las personas sin hogar deambulan sin rumbo en busca de un amparo que no encuentran en las calles. Entre ese grupo hay gente de diversas índoles: gente que llegó a este país en busca de una suerte esquiva, personas con problemas de adicción y hasta españoles cuyo pésimo destino les ha llevado hasta el aeropuerto madrileño.

"No sé lo que voy a hacer y no me ha quedado más remedio que venir aquí antes que estar en la calle pasando frío", expresó Manuel a los micrófonos de Onda Cero.

Otros como Javier cuentan que no creen que les echen porque no están haciendo nada malo, y que con tener un sitio donde dormir está conforme. Cada mañana estas personas, entre las que se encuentran algunos con enfermedades graves, son desalojados por la seguridad de Barajas que les obliga a buscar comida entre las basuras o un quehacer hasta poder volver a resguardarse del frío y la lluvia.

Barajas, convertida en refugio de 500 personas sin hogar: sindicatos y administraciones se culpan mientras crece la alarma social | ondacero.es

Cruce de acusaciones entre administraciones

La gestión de la crisis ha derivado en un cruce de reproches entre administraciones que lo único que ha acrecentado es el hartazgo del personal del aeropuerto. El Gobierno central insiste en que la atención directa a personas sin hogar es competencia de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, mientras que desde la capital exponen que este asunto es de competencia estatal y que está afectando a solicitantes de asilo cuya competencia recae sobre el gobierno central.

"El aeropuerto es una instalación directamente gestionada por una empresa pública del Estado, AENA, y son ellos los responsables", expresó Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Asimismo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, califica la situación de "inasumible" y "propia de un país en vías de desarrollo”, exigiendo una intervención del Ejecutivo.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Políticas Sociales, José Fernández Sánchez, ha reiterado por carta a AENA la necesidad de que el Gobierno central se implique en la búsqueda de soluciones, sumándose a las reuniones técnicas ya iniciadas.

Petición de desalojo urgente

AENA, por su parte, se desvincula del problema y asegura que las tareas de limpieza son constantes. Sin embargo, trabajadores de la compañía pública han solicitado al Defensor del Pueblo el "desalojo urgente" de las personas sin hogar y una solución decente para ellos.

Pedimos, por favor, que desalojen el aeropuerto y estas personas se vayan a un lugar digno

Ante esta petición, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida, ha espetado que "no se trata de un problema de competencias si no de personas" y ha cargado contra AENA por su intención.

"Si nos sentamos todos y todos es los representantes de los ministerios, la delegación del gobierno, AENA, Barajas y el Ayuntamiento es mucho más eficaz, porque hay una interlocución directa, no necesitamos trasladar mensajes", dijo el primer edil.

Una crisis sin resolución en el horizonte

Mientras la crisis se convierte en un nuevo foco de enfrentamiento político, más de 500 personas siguen viviendo en condiciones indignas en el principal aeropuerto del país. La falta de coordinación y de voluntad política amenaza con cronificar una situación que afecta a la seguridad, la salud y la imagen internacional de España, dejando a los más vulnerables como víctimas de una administración incapaz de dar respuesta a la emergencia.