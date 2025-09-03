TRÁFICO

Balance siniestralidad vial: 228 personas murieron en la carretera durante el verano de 2025

Esta cifra supone 15 menos que en el mismo periodo que el año pasado y, en datos porcentuales, un 6% menos. También resultaron heridas de gravedad 949 personas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, han expuesto este miércoles los resultados provisionales del balance de siniestralidad vial registrados durante los meses de julio y agosto en las carreteras españolas. Según los datos publicados, 228 personas han muerto, 15 menos que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un descenso del 6%. Asimismo, 949 personas fueron heridas de gravedad.

Cabe destacar que en estos dos meses se producen la mayoría de desplazamientos de largo recorrido por carretera los cuales han aumentado un 2,77% y superado los 100 millones de movimientos coincidiendo con la época de las vacaciones de verano de la mayoría de españoles.

"La reducción de la mortalidad vial en un periodo en el que se registra un récord absoluto de viajes por carretera es un dato esperanzador", ha señalado Marlaska, quien ha advertido que nunca se debe "bajar la guardia, ya que durante los dos pasados meses 3,7 personas perdieron la vida cada día en las carreteras españolas". Es por ello que ha rogado que se mantengan "todas las precauciones" y se siga trabajando en políticas que permitan continuar con la tendencia descendente.

