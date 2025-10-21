Ayuda del Gobierno de hasta 2000 euros para sacar el carnet de camión o autobús: estos son los requisitos

En el marco del 'Plan Reconduce', una iniciativa del ministerio de Transportes para paliar la falta de conductores en España, el Gobierno va a anunciar una ayuda de 2.000 euros para aquellas personas que quieran sacarse el carnet profesional de autobús o camión. Sin embargo, todavía no se ha publicado el Real Decreto en el BOE que la hace oficial.

Se calcula que se necesitan más de 30.000 conductores de camión y 4.700 de autobús de manera urgente, porque es una profesión muy afectada por la falta de relevo generacional. Esta ayuda tiene como objetivo atraer a personas jóvenes y ayudarles a pagarse los gastos derivados de los permisos de conducir de las clases C y D.

Entre estos gastos se incluyen la matrícula en una autoescuela, las tasas del examen, el psicotécnico, las clases tanto teóricas como prácticas. Según estima el Ministerio, con estos 2.000 euros y en función de cada caso, quienes reciban la ayuda podrán pagarse el 50% e incluso 100% del procedimiento, que suele oscilar entre los 2.000 y 4.000 euros.

Requisitos para obtener las ayudas de 2.000 euros

Cuando la ayuda se haga pública en el BOE, quienes quieran acceder a ella tendrán que cumplir una serie de requisitos:

Poseer el título de Técnico de Conducción de Vehículos de Transporte de Carretera , que puede conseguirse a través de un grado medio de Formación Profesional.

, que puede conseguirse a través de un grado medio de Formación Profesional. Apuntarte a una autoescuela después de que se publique la ayuda, no antes.

de que se publique la ayuda, no antes. Pedir la ayuda en el plazo de dos meses una vez que el Real Decreto se publique

una vez que el Real Decreto se publique Conseguir el permiso en el plazo de un año, que puede prorrogarse seis meses por causas justificadas.

El presupuesto inicial de este Real Decreto es de 500.000 euros, por lo que se prevé que beneficiará a unos 250 conductores.

Para qué sirven los permisos de conducción C y D

El permiso C sirve para conducir camiones de más de 3.500 kilos. Hay que tener, como mínimo, 21 años para sacárselo y es necesario tener el permiso B de conducir con una antigüedad mínima de un año.

En cuando al permiso D, es el que permite conducir un autobús del tipo que sea (urbano, escolar, de largo recorrido...) y de más de ocho pasajeros sin tener en cuenta al conductor. La edad mínima para sacárselo son 24 años y se necesita previamente tener el carnet de conducir tipo B.