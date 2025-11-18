Ayuda de 200 euros al mes por hijo: el Gobierno plantea una prestación universal por crianza

El Gobierno aboga por avanzar en la lucha contra la pobreza infantil con medidas como la prestación universal de crianza, una ayuda que el Ministerio de Juventud e Infancia pide que sea de 200 euros al mes por hijo a cargo.

En una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre, el Gobierno explica que trabaja para avanzar en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia, acabar con las estructuras que reproducen desigualdades y garantizar que cada niño y niña pueda desarrollarse en libertad, autonomía y dignidad.

Evaluación de los recursos existentes

En cambio, la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido evaluar primero las ayudas que ya existen para evitar posibles duplicidades. Así lo ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración del Consejo de Ministros. "Para reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos, muy cuantiosos, que hemos puesto en marcha", ha indicado.

"Sería interesante evaluar todos los instrumentos que tenemos para luchar contra la pobreza infantil y en el caso de que haya que mejorarlo, puede ser una prestación como la hemos comentado o cualquier otra mejorada, mientras que consiga el mismo objetivo que se pretende".

Asimismo, Montero asegura que en España "podemos decir que gracias a todos esos mecanismos hemos sido capaces de superar las crisis que hemos tenido sin que se incrementara de forma significativa lo que más nos preocupa en este país: que algunos niños no se puedan desarrollar en plenitud porque sus padres no tengan una renta suficiente".

Ley de protección a los menores frente a la violencia

Respecto al texto de la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros, este hace referencia, entre otros, a la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia (LOPIVI) -en fase de negociación en el Gobierno-, el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales -en trámite en el Congreso de los Diputados- o la necesidad de luchar "contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables".

En esta línea, el documento indica que "es necesario seguir avanzando en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción o discriminación, y tener para ello en cuenta a aquellos que viven con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada u otras infancias vulnerables".

En cualquier caso, fuentes del departamento de Sira Rego destacan la necesidad de aprobar la prestación universal por crianza que la coalición Sumar plantea como una ayuda para todas las familias de 200 euros al mes por hijo a cargo para dejar de lado el actual modelo asistencial y reducir la tasa de pobreza infantil a la mitad.