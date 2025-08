El aviso de una joven española tras viajar sola a Marruecos: "No creo que sea un lugar para ir solo"

Viajar de forma solitaria es algo que ha crecido entre la población, gracias en parte a las redes sociales. Sin embargo, debes conocer el país que visitas y las peculiaridades que tiene. Esto es lo que le paso a la española @clararetamero.

En sus redes sociales publicó un vídeo en el que mostraba la realidad de viajar sola siendo mujer a Marruecos. "Lo que pasa aquí, no es que sea peligroso, es que son muy pesados, la palabra es pesadez", remarca en su vídeo.

"Sinceramente, no creo que sea un país para ir solo la verdad"

Según comenta en el vídeo, varias chicas sufrieron episodios desagradables en el país. "Una chica moldava me dijo que la persiguieron, otra americana me dijo que no recomendaba viajar sola a Marrakech", afirma durante el vídeo.

"Todo está lleno de mierda, la gente es muy guarra. Hay mucha gente pidiendo y hay mucha pobreza, pero como en muchos sitios", revela la joven viajera. Además, añade que si realmente es tu sueño viajar solo a Marruecos, hazlo, pero ella simplemente no lo recomienda.

Las reacciones en redes sociales

El vídeo ha alcanzado las 200.000 visitas y se ha llenado de comentarios opinando sobre las recomendaciones de la chica. Muchos de ellos afirman que es peligroso vestir de cierta manera en un país musulmán como lo es Marruecos y la critican por ello: "Estás en un país musulmán y vas como vas, en otro país musulmán hubieses tenido muchos problemas", afirman los comentarios del vídeo.

Clara publicó otro vídeo respondiendo a estos comentarios que le faltaban el respeto por su forma de vestir afirmando "que estaba faltando el respeto de la cultura del país". En la respuesta afirma que "Marrakech es una ciudad turística que está acostumbrada a ver personas vestidas de esta manera, al igual que ellos se sorprenden cuando vienen aquí", remarca en el vídeo.