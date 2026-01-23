El aviso de la DGT para este fin de semana: evita estas carreteras por el temporal de nieve

España se prepara para la borrasca Ingrid este fin de semana, con un temporal que dejará incidencias por nevadas en cotas muy bajas. Especialmente en las carreteras, por lo que la DGT ha aconsejado evitar desplazamientos en la mitad noroeste peninsular

Más de 60 carreteras estaban afectadas este viernes por el temporal de hielo y nieve, cinco de ellas de la red principal con restricciones al tráfico en varios tramos de las provincias de León, Lugo, Pontevedra, Zamora, Ourense o Asturias. Autopistas, filial de Abertis en España, ha activado un dispositivo especial de seguridad vial en las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51 ante la previsión de nevadas coincidiendo con el fin de semana. Solo en Galicia, a primeras horas se habían registrado más de 130 incidencias por la borrasca.

Las carreteras de alta capacidad que debes evitar, según la DGT

La DGT ha elaborado una lista con las vías de alta capacidad que pueden verse seriamente afectadas por la nieve y que por lo tanto se deberían evitar en desplazamientos. Son las siguientes:

A-66/AP-66 Asturias y León

A-601 Cuellar-Segovia

A-52 Rías Baixas

A- 231 León-Burgos

AP-71 León- Astorga

A-1 Madrid-Burgos

A-15 Medinaceli-Soria

A-11 Aranda de Duero- La Mallona

A-2 Madrid-Calatayud (Zaragoza)

A-6/AP-6 Madrid-Coruña

AP-51 Avila

AP-61 Segovia

AP-53 Vedra-Dozón

AG-53 Dozón-Ourense

Problemas con el abastecimiento en supermercados

Desde Tráfico se han establecido restricciones para camiones de más de 7.500 kg en la mitad noroeste peninsular por el temporal y transportistas y patronal de supermercados Asedas alertan de que dichas restricciones están empezando a afectar al abastecimiento en supermercados.

Desde la madrugada, unos 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulaban hacia Galicia a través de la autovía de las Rías Bajas A-52 permanecían embolsados en áreas de servicio de la provincia de Zamora por la nieve.

Consejos si es imprescindible circular por la carretera

Pese a la recomendación de evitar desplazamientos, la DGT también da una serie de consejos a los conductores que tengan que viajar durante lo peor del temporal. La primera, llevar instalados neumáticos de invierno o disponer de cadenas, así como dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Además, es conveniente prestar atención a los paneles con mensajes variables y a las indicaciones de los agentes, extremar precaución al circular por las áreas afectadas y llevar el equipamiento adecuado para transitar en buenas condiciones.

Si se pica una placa de hielo, hay que levantar el pie del acelerador y no frenar hasta recuperar la adherencia, sin rectificar la dirección, puesto que existe peligro de perder el control del coche. Al salir de la placa, hay que procurar que las ruedas se encuentren rectas y luego corregir la trayectoria con el volante.

Por último, es recomendable conocer los colores de las alertas por nieve: nivel verde, comienza a nevar (máximo de 100km/h en autovías y de 80km/h en otras carreteras; nivel amarillo, poco cubierto (máximo de 60km/h y prohibidos camiones); nivel rojo, carretera cubierta (máximo de 30km/h y cadenas obligatorias); y nivel, de mucho espesor.

Planes de emergencia activados en ciudades como León, Soria o Granada

En la ciudad de León, que amanecía hoy con una fina capa de nieve, el ayuntamiento ha declarado el nivel 1 de emergencia municipal del Plan de Nevadas y Viabilidad Invernal. La ciudad de Soria ha activado la fase de prealerta de su plan de nevadas, que incluye la movilización de 70 efectivos en la capital.

Por su parte, en Andalucía, el ayuntamiento de Granada ha diseñado un dispositivo integral de prevención y respuesta a una posible nevada durante el fin de semana. A su vez, en Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), por prevención ha procedido a aliviar el embalse del Pontón Alto, en la provincia de Segovia ante una posible crecida del río Eresma.

Avisos por nevadas y oleaje de hasta nueve metros

El alto impacto de la borrasca Ingrid, cuyos días álgidos serán este viernes y este sábado, ya está dejando carreteras cortadas, choques de vehículos y desabastecimiento en la mitad norte del país, por nevadas desde cotas muy bajas, copiosas también en zonas del centro, además de un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con olas de 9 metros.

En Galicia la cota de nieve puede ser inferior a 500 metros, según ha advertido este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, de acuerdo a las últimas previsiones. La comunidad gallega está además en alerta roja por temporal marítimo, con riesgo extraordinario ante la previsión de olas de 9 metros en A Coruña por vientos marinos de hasta 100 kilómetros por hora. "Las olas harán muy peligroso acercarse a primera línea de costa", ha advertido este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras informar además de que bajarán las temperaturas y "el ambiente será frío".

Otras trece comunidades autónomas están además con avisos de nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (peligro bajo) por temporal marítimo, nevadas y/o fuertes vientos. No solo nevará en zonas de montaña, sino también en áreas bajas; además de la comunidad gallega, las nevadas afectarán también a amplias zonas de Castilla y León, sin descartar otros puntos de la zona centro. "Podrán acumularse bastantes centímetros de nieve en el suelo en poco tiempo", lo que puede generar problemas en el tráfico.

Qué tiempo hará el fin de semana

Este sábado continuará el temporal marítimo en Galicia y en las comunidades cantábricas, con rachas de viento muy fuertes, también en el tercio sur peninsular y en el este, según el portavoz de Aemet. Las nevadas afectarán de nuevo a buena parte de la mitad norte, así como a zonas del centro y también podría nevar en la meseta sur.

Las áreas con mayores acumulados serán de nuevo el interior de Galicia y Castilla y León; la cota estará muy baja: en torno a 300 a 500 metros en el norte y 500-800 metros en el sur. Asimismo, lloverá en buena parte de la península y en Baleares. "Será un día muy frio con máximas en buena parte del interior claramente por debajo de los 10 grados", según Rubén del Campo.

En cambio, el domingo lloverá menos, salvo en el Cantábrico. También habrá precipitaciones en zonas de montaña del resto de la península aunque la cota de nieve que empezará siendo muy baja, acabará subiendo a más de 1.000 o 1.200 metros.

El temporal marítimo irá remitiendo y "las temperaturas subirán notablemente, tanto las nocturnas como las diurnas". Las máximas ya superarán los 10 grados en muchos puntos e incluso 18 grados o más en zonas del sureste peninsular.

¿Y la próxima semana?

De cara a la próxima semana, el tiempo volverá a estar marcado por el paso de borrascas atlánticas y frentes asociados que dejarán desde el lunes tiempo lluvioso en la mayor parte de la península y Baleares, más abundantes en el oeste peninsular y menos en el sureste.

Las temperaturas experimentarán altibajos, pero en general serán menos frías que en días previos, y en el área mediterránea del sureste se alcanzarán los 18 a 20 grados.