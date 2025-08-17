El avance del fuego obliga a cortar hasta 13 carreteras

La Dirección General de Tráfico ha informado de que debido al avance de las llamas permanecen cortadas hasta 13 carreteras, dos de ellas nacionales y las demás secundarias, repartidas entre las comunidades de Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria.

En Extremadura, concretamente en la provincia de Cáceres, permanecen cortadas la CC-218 en Casas del Monte; la CC-224 en Hervás; y la CC-234 en Valdastillas. Mientras que en Galicia, en la provincia de Ourense se ha interrumpido la circulación en la N-525 en Guimarei; la OU-533 en Outar de Pregos; la OU-1009 en Cabreiroá; y los accesos a la A-52 en Vilardevós, en el kilómetro 155, debido al incendio y los respectivos trabajos de la UME.

Por otra parte, en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-102, en Barjacoba. A su vez, en León están cerradas las carreteras N-621; la LE-2703 en Portilla de la Reina; la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios. Más al norte, en Asturias y Cantabria, están afectadas la CO-4 en Covadonga y en Cantabria la N-621 en Vejo.