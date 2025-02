El audio que mandó Gabriel, el hijo de Juana Rivas, con 13 años: "Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado"

El caso de Juana Rivas sigue avanzando en la Justicia. Mientras un juzgado de Granada anunció recientemente que mantenía la medida de protección que permite a su hijo menor continuar con ella en España ante la respuesta de la justicia italiana, que ordenaba que su hijo volviese con el padre a Italia. En paralelo, el equipo jurídico de Juana Rivas continúa peleando por que la denuncia por maltrato no se envíe a Italia sin que se aplique en nuestro país el delito de "violencia vicaria".

Así, este lunes ha salido a la luz un audio que puede dar un giro completo al caso. Ha sido Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, el que ha autorizado a través de su abogado la difusión de un audio en el que cuenta cómo su padre les pegaba. El audio data del día 16 de abril de 2019, cuando Gabriel tenía 13 años, y hoy ya tiene 18 años, por lo que ha querido difundirlo.

El audio pretende demostrar que el padre ejercía violencia física y psíquica sobre los niños para "impedir cualquier comunicación con su madre que escapara a su estricto control". "Los niños tenían que llamar a su madre siempre a escondidas", afirman los abogados en un comunicado.

El audio de Gabriel cuanto tenía 13 años: "Mami, por favor, tengo miedo"

"Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegao y me ha cogio a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte, y le ha dicho: 'Figlio di puttana, stronzo figlio di puttana; Sei come tua madre, piccolo nano di merda' ('Hijo de puta, gilipollas hijo de puta; eres como tu madre, pequeño enano de mierda')", así comienza el audio que le envió Gabriel a su madre en abril de 2019.

En el mismo, el pequeño seguía contando cómo su padre no le dejaba hablar con Juana Rivas y relataba una vez más el trato del progenitor: "Y yo he dicho por favor que quería por favor hablar con la mami, quería saludarla y que Dani se consolara, porque lloraba, porque quería hablar contigo, pero papi no quería, y papi le decía: 'No, che non c'è la mamma, che non c'è la mamma' ('No, que no está tu mamá, que no está tu mamá'). Le he preguntao por favor si podía hablar contigo, podía llamarte, y me dijo: 'Figlio di putana schifoso, no probare a fare una cosa del genere, vergognati' (Asqueroso hijo de puta, no intentes hacer algo así, avergüénzate).

Por último, cuenta cómo se produjo el episodio de violencia: "Me cogió del brazo y me tiró contra la pared, a Dani le hizo lo mismo, lo levantó de la camiseta y lo tiró en la escalera y se hizo daño en la espalda, y se quedó llorando en el suelo. Mami, ahora no te puedo contar más porque me tengo que ir a casa, luego, si puedo, sigo".