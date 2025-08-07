Atención a patinetes y bicicletas eléctricas: será obligatorio tener seguro a partir de enero

Nuevas obligaciones para los dueños de bicicletas y patinetes eléctricos y es que, cada vez más, se está regulando a estos vehículos. En el pasado pleno extraordinario del Congreso aprobó la reforma de la Ley de Responsabilidad Civil y del seguro de vehículos a motor, que por primera vez en la historia, obliga a tener un seguro de responsabilidad civil para estas bicicletas y patinetes que superen los 250 W.

Sus propietarios tendrán hasta seis meses desde la publicación de la norma en el BOE para contratar la póliza sin jugarse una sanción. Durante este medio año no habrá multas, pero a partir de entonces podrían llegar a cobrar hasta 3.000 euros si se mantiene la cantidad de otros vehículos a motor.

¿Cómo se puede contratar este seguro?

Para los más previsores, hay que tener en cuenta que las sanciones se aplicarán a aquellas bicicletas o patinetes que superen los 250 W, es decir, los que superen los 25 kilómetros por hora. Si no llegas a esos límites, no será obligatorio, aunque siempre se aconseja un seguro voluntario

Si cumples con los requisitos para precisar de un seguro de protección civil, no te preocupes, porque hacerte con él es muy fácil, bastará con acudir a cualquier compañía y aportar los datos del titular y del vehículo.

Otros cambios que trae la reforma

Esta nueva reforma mejora la ley de seguros en varios aspectos. Las más beneficiadas, como es lógico, son las víctimas, y es que la rehabilitación domiciliaria pasa de 16 a 24 horas y la asistencia psicológica a familiares se duplica y pasa de 6 a 12 meses.

Otro de los cambios que trae la reforma es respecto a la ITV, las aseguradoras estarán a partir de ahora obligadas a verificar que el vehículo pasó la inspección antes de realizar o renovar la póliza. Si no la tiene, solo se podrá firmar un seguro temporal hasta que la supere.