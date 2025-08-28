Atención en la carretera: esta es la nueva señal de la DGT y su significado

La Dirección General de Tráfico revisa cada cierto tiempo la señalización de las carreteras españolas con el fin de mejorar la seguridad de quienes por ellas y evitar accidentes, así como la aparición de puntos negros. A consecuencia de estos trabajos, la DGT suele incluir nuevas señales que, si bien no alteran demasiado el orden establecido por las que ya conocemos, son necesarios para evitar la pérdida de vidas sobre el asfalto.

Esto es lo que ha ocurrido este mes de agosto. Con la vista puesta en la operación retorno que se iniciará a finales de este mes, el organismo público ha incluido en su repertorio una nueva señal. Se trata de la 'S991f' que indica "la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía", ha explicado la DGT en una publicación en su perfil de la red social X. Además, ha informado de que se podrán añadir "subcarteles superiores o inferiores" que den una mayor información.

Tráfico se prepara para la operación retorno propia del final de las vacaciones estivales y, para que se desarrolle sin mayores incidentes, incluirá este nuevo distintivo. El pasado año fallecieron en carretera 241 personas en 221 accidentes mortales, por lo tanto, se tratará de rebajar esta cifra que, solo en julio, ha dejado 112 víctimas.