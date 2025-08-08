La asociación de prostitutas 'Stop Abolición' publica un mapa con los clubs de alterne de la familia política de Pedro Sánchez

En un contexto de tensiones políticas por la propuesta de ley abolicionista de la prostitución en España, la plataforma 'Stop Abolición' ha levantado fuerte polémica con una campaña que pone en evidencia lo que consideran "la infinita hipocresía" del PSOE y del presidente Pedro Sánchez. Aprovechando la ironía, han publicado en redes sociales un mapa detallado con una ruta turística que recorre varios clubes de alterne que, según la organización, pertenecieron a Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno.

"Ruta abolicionista PSOE": una provocación en redes

'Stop Abolición' lanzó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) un mensaje bajo el lema: "Si no tienes plan para este verano, prueba la 'ruta abolicionista PSOE', un paseo por los clubs de la familia Gómez Serrano. Los locales que posibilitaron lanzar la candidatura de Pedro, el liberador de mujeres jamás requerido".

Acompañado con un mapa con más de diez establecimientos, la campaña incluye icónicos clubes madrileños como la Sauna Adán o el Kilómetro Ochenta en Segovia, churrasquerías y saunas que habrían sido propiedad de la familia política del presidente.

Denuncia de hipocresía y contradicciones políticas

La iniciativa apunta a evidenciar la contradicción entre el discurso feminista abolicionista que el PSOE impulsa y el pasado empresarial familiar del presidente, que, según 'Stop Abolición', estuvo ligado a la industria del sexo comercial. En palabras de la plataforma, esta campaña busca "reflejar la infinita hipocresía de una persona que viene a abolirnos cuando ha tenido vínculos familiares con el propietario de una decena de locales de alterne". Denuncian la criminalización que sufren como trabajadoras sexuales frente a lo que consideran un doble rasero político.

Contexto y repercusiones políticas

La campaña se produce tras la reciente polémica en el Congreso de los Diputados cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de ser "partícipe a título lucrativo" en los negocios del suegro. Aunque los negocios cerraron o fueron cedidos a familiares entre 2006 y 2012, justo cuando Pedro Sánchez iniciaba su carrera política, la denuncia sigue vigente en el debate público. La Audiencia Nacional declaró en 2024 que dichas actividades eran "privadas y lícitas", pero la controversia política no cesa.

Además, la propuesta de ley abolicionista, impulsada por el Ministerio de Igualdad, ha generado rechazo entre colectivos de trabajadoras sexuales, que consideran que criminaliza su actividad y no contempla su voz en el debate legislativo. La campaña de Stop Abolición responde, en parte, a estas tensiones.

Una guía irónica y viral que pone el foco en la familia política de Sánchez

Con este acercamiento sarcástico y provocador, 'Stop Abolición' ha logrado una amplia repercusión en redes sociales, convirtiendo el mapa en un símbolo que pone en entredicho la coherencia entre las políticas oficiales y las raíces familiares del líder socialista. La "ruta abolicionista PSOE" recorre locales donde, según testimonios y sentencias judiciales, se llegaron a cobrar hasta 300 euros por servicio, abarcando tanto clubes heterosexuales como saunas gays.