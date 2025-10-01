La Asociación de Medios convencida de que la Justicia estimará la demanda contra Meta

La directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI), Irene Lanzaco, ha asegurado este miércoles que no puede imaginar que los jueces no estimen la demanda interpuesta por los medios contra Meta por competencia desleal y vulneración sistemática de la normativa europea de protección de datos.

"No atisbo a imaginar cómo es posible que no se estime la acción de competencia desleal", porque su caso tiene unas bases "muy sólidas", ha asegurado en declaraciones a la entrada del juicio por la demanda presentada por AMI en representación de 83 medios españoles.

"Si perdiéramos esta acción entiendo que los medios seguirían adelante con recursos de apelación", ya que "estamos en una situación muy grave" dado que, al incumplir la ley de Protección de datos y vender publicidad segmentada "con un lucro masivo" que ha privado a los medios de comunicación de importantes beneficios económicos.

La primera sesión del juicio contra Meta ha comenzado este miércoles en el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, dos años después de la de que AMI presentara la demanda contra el gigante tecnológico estadounidense, especializado en redes sociales, por competencia desleal y vulnerar las normas europeas sobre protección de datos.

"Lo que Meta ha hecho es un perfilado masivo del comportamiento de los internautassin informar ni obtener consentimiento" lo que le ha permitido vender publicidad segmentada, y supondría un hecho de competencia desleal que ha privado a los medios de información de los medios económicos necesarios para su cumplir con su labor.

"No es un pleito que afecte solo a los medios de AMI, sino de todo el mundo", ha asegurado Lanzaco, para quien "está en peligro la supervivencia de los medios de información, amenazada por comportamientos predatorios de una plataforma que actúa sin respeto al marco regulatorio".

La directora ha señalado que el que Meta ha incumplido la legislación española de protección de datos son hechos probados, por lo que la asociación invoca "la aplicación de la norma española de competencia desleal que declara que una entidad que obtenga ventaja competitiva derivada de un ilícito constituye un acto de competencia desleal".

En el juicio, que ha comenzado este miércoles, AMI reclama a la multinacional propietaria entre otros de Facebook, Instagram y WhatsApp más de 550 millones de euros en concepto de daños y perjuicios porque entiende que entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023 habría utilizado de forma ilegítima los datos personales de millones de usuarios europeos para construir su negocio de publicidad segmentada.

La AMI recuerda que la legislación comunitaria exige disponer de una base legítima que le habilite para el perfilado publicitario, requisito que Meta habría ignorado de manera reiterada, como demuestran diversas resoluciones de las autoridades europeas en materia de protección de datos.