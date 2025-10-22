La asociación contra el cáncer Amama denuncia la "presunta destrucción" de mamografías por parte del Servicio Andaluz de Salud

La asociación Amama ha registrado este martes un escrito en la Fiscalía Superior de Andalucía en el que solicita que se investigue la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas.

En una rueda de prensa ofrecida a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que la asociación ha tomado esta decisión después de recibir en las dos últimas semanas "quejas de usuarias" en las que advertían de que "presuntamente" se "habrían borrado" mamografías y pruebas de la plataforma clic salud y del Diraya.

Amama reclama a la Fiscalía que investigue si hay un delito de ocultación de pruebas y de obstrucción a la Justicia. "Nuestro deber es pedir que se investigue para evitar la indefensión de muchas mujeres que quieren denunciar y no pueden porque no pueden recabar sus propias pruebas", ha defendido Claverol, que ha remachado que "presuntamente" se habría borrado de mamografías el término lesión "sospechosa" por "probablemente benigna" e incluso el nombre de los radiólogos que hicieron la lectura de las pruebas diagnósticas.

"Ya sea sospechosa o probablemente benigna, sigue diciendo lo mismo", ha señalado la presidenta de Amama, en alusión a que esas mujeres con resultados no concluyentes tenían que haberse hecho más pruebas en un tiempo menor. Amama solicita a la Fiscalía que la investigación se abra con carácter "urgente" y que cite a las personas que han denunciado esta "presunta destrucción" de pruebas como testigos protegidos.

Preguntada sobre las mujeres que están siendo llamadas, 2.000 según los números ofrecidos por la Junta de Andalucía, "no son 2.000. No es cierto", ha insistido Claverol, que ha sostenido que a su asociación han seguido llegando llamadas y casos. "Por mucho plan de choque que anuncien, el problema es estructural. El SAS no funciona como debería funcionar", ha lamentado.

La Junta de Andalucía niega las acusaciones

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha negado este martes las acusaciones y ha pedido a la asociación que "deje de lanzar infundios e intentar desprestigiar al sistema público". "En ningún caso se ha eliminado por parte del SAS ninguna prueba ni ninguna historia clínica. Desde el cariño, la mayor cercanía y solidaridad, le digo a la Asociación de Mujeres de Sevilla que, por favor, deje de lanzar infundios y de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales", ha sentenciado Sanz.

Sanz será el encargado de dar las explicaciones en el Parlamento andaluz, donde se celebra este miércoles un debate monográfico sobre la situación de la sanidad pública de la región después de los errores detectados en el programa de prevención de cáncer de mama.

Amama ha recibido ya la llamada del presidente Juanma Moreno para mantener una reunión. "No hemos pospuesto nada pero cuando veamos hechos, a lo mejor sí nos juntamos", ha afirmado Claverol, para la que el presidente "tiene capacidad de sobra para arreglar este problema sin juntarse con Amama, digo yo". "A día de hoy, no hay nada hecho y el cáncer no para. Nuestra vida no puede esperar", ha alertado.

Nueva incidencia en el SAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado este martes que debido a un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en momentos puntuales se ha producido una incidencia técnica que impide acceder temporalmente a imágenes e informes clínicos.

Según el SAS, "en ningún caso esta incidencia informática supone ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico", tras la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), presentada este martes ante la Fiscalía sobre el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud.