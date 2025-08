El Papa lanza un mensaje de aliento a los jóvenes de Gaza y Ucrania en la clausura del Jubileo: "Estamos con vosotros"

Miles de asistentes han acudido a la celebración del Jubileo de la Juventud en Tor Vergata, a las afueras de Roma (Italia), donde el papa León XIV se ha acordado de los jóvenes de Gaza y Ucrania que están sufriendo el dolor de la guerra en sus respectivos países.

Desde un escenario rojo, blanco y dorado, el Pontífice ha celebrado la Santa Misa y, a continuación, ha rezado el Ángelus e impartido su bendición final en varios idiomas, también en español, según recoge el portal oficial de comunicación 'Vatican News' del Vaticano.

Recordando a las jóvenes María y Pascale

El evento ha reunido a más de un millón de personas, unos 7.000 sacerdotes y más de 450 obispos procedentes de 146 países de todo el mundo. En él, el Papa ha recordado a María y Pascale, "las dos jóvenes peregrinas, una egipcia y otra española, que nos han dejado en los últimos días". María Cobo, de 30 años y nacionalidad española, falleció el pasado 30 de julio por problemas de salud antes de su llegada a Roma. Pascale Rafic, de 18 años y originaria de Egipto, murió de un infarto en la provincia de Roma, donde asistía a las celebraciones del Jubileo.

Jubileo de los Jóvenes en Roma | Agencia EFE

Con los que sufren la guerra

En su discurso de este domingo, el Papa se ha dirigido también a todos los niños que están sufriendo las horribles consecuencias de la guerra. "Estamos más cerca que nunca de los jóvenes que sufren los males más graves causados por otros seres humanos. Estamos con los jóvenes de Gaza, con los jóvenes de Ucrania, con los de todas las tierras ensangrentadas por la guerra".

Pero también tuvo palabras de aliento para todos aquellos que no pudieron salir de su país para asistir al Jubileo. "Les pido que transmitan también un saludo a los numerosos jóvenes que no han podido venir y estar aquí con nosotros", ha señalado. "En muchos países donde era imposible salir, hay lugares donde los jóvenes no pudieron hacerlo por razones que conocemos. Lleven esta alegría, este entusiasmo, al mundo entero. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo (...) ¡Gracias a todos y buen viaje!".