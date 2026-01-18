Así ha sido la despedida de la Familia Real a Irene de Grecia en Madrid: bajo la lluvia y sin Juan Carlos I

Los Reyes Felipe VI y Letizia, junto con la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, han arropado este sábado a la Reina Sofía en el responso por su hermana, la princesa Irene de Grecia, que se ha oficiado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, de Madrid.

Al acto han asistido también otros miembros de la familia como las hermanas del jefe del Estado, Elena y Cristina de Borbón, pero no su padre, el Rey Juan Carlos, que vive en Abu Dhabi desde agosto de 2020 y cuyos médicos han aconsejado que no se desplazase para tan poco tiempo. Tampoco acudirá el lunes al funeral y el entierro en Atenas.

Irene de Grecia falleció el jueves a los 83 años. Desde hace décadas vivía con su hermana, a la que estaba muy unida, en el Palacio de la Zarzuela, donde ha sido velada. El coche fúnebre con el féretro ha llegado a la catedral pasadas las 11:30 horas, donde ha sido recibido por un Piquete de Honor de la Guardia Real, que lo ha trasladado a hombros al interior del templo cubierto con la bandera de la Familia Real Helena.

Después han llegado los Reyes y la Reina emérita, que iba agarrada del brazo de la Princesa Leonor y escoltada al otro lado por la Infanta Sofía. También han acudido las hermanas del Rey, Cristina y Elena de Borbón, y su prima Alexia de Grecia, con su marido Carlos Morales.

Presencia institucional

La representación institucional ha estado compuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acompañado de su esposa Teresa Urquijo, cuya abuela es prima del Rey Juan Carlos.

También se han sumado el exmarido de Elena de Borbón, Jaime de Marichalar, y su hija Victoria Federica, así como tres hijos de Cristina de Borbón: Pablo, Irene y Miguel Urdangarín.

Entre los asistentes estaban también la Infanta Doña Margarita y su esposo, Carlos Zurita; Konstantin y Kyril de Bulgaria; Tessa de Baviera, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada; el actor Antonio Resines y su esposa, Marisol de Mateo; y Ana Gamazo.

Los restos mortales de la hermana pequeña de la Reina Sofía serán trasladados a Atenas, donde los griegos podrán darle su último adiós el próximo lunes en la capilla ardiente de la Capilla de San Eleftherios de la Catedral Metropolitana, donde a mediodía se celebrará el funeral.

Posteriormente, Irene de Grecia será enterrada en el cementerio del Palacio de Tatoi, residencia de la Familia Real Griega, junto a sus padres Pablo I de Grecia y Federica de Hannover. Allí fue enterrado también hace tres años Constantino II, hermano de la Reina Sofía y último rey de los helenos, que ocupó el trono entre 1964 y 1973, hasta que un golpe militar abolió la monarquía en el país mediterráneo.