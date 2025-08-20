Así será el Starbucks más grande de España: en el Santiago Bernabéu y con espacio de coctelería

Starbucks abrirá este viernes en el Estadio Santiago Bernabéu su tienda más grande de España, la primera de la marca dentro de un estadio de fútbol en Europa. El nuevo espacio, de 900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, ofrecerá una experiencia inédita en el país, con un área exclusiva dedicada a la coctelería y la mixología, además de actividades culturales y gastronómicas.

Un concepto ‘premium’

El nuevo Starbucks Bernabéu contará con un espacio de mixología en el que se explorará el arte de crear cócteles a base de café. Allí, baristas especializados guiarán a los clientes en experiencias inmersivas que van más allá de la clásica carta de bebidas.

El modelo se inspira en los Starbucks Reserve Roasteries, la línea más exclusiva de la compañía presente solo en seis ciudades del mundo (Seattle, Shanghái, Milán, Nueva York, Tokio y Chicago). La flagship madrileña ofrecerá productos y cafés exclusivos, incluyendo la gama Starbucks Reserve, disponible solo en establecimientos selectos a nivel global.

La compañía, operada por Alsea en España desde 2018, ha invertido de forma destacada en este proyecto, al que ha vinculado el lema “Pasión por el café, pasión por Madrid”. El objetivo es estrechar la relación con la capital y aprovechar la transformación del Bernabéu en un hub gastronómico y cultural.

Para su apertura, Starbucks ha contratado a 65 nuevos baristas, que se suman a los cerca de 2.800 empleados que ya forman parte de la marca en Iberia. Desde su llegada a España hace más de 20 años, la compañía ha alcanzado más de 200 tiendas en 48 ciudades, con ventas que han crecido hasta cifras récord de 281 millones de euros.

Cultura y comunidad en el Bernabéu

Además de café y coctelería, la flagship acogerá eventos culturales, sesiones personalizadas y colaboraciones con artistas españoles, reforzando la vocación de convertirse en un punto de encuentro para la comunidad.

El director general de Starbucks Iberia, Antonio Romero, ha definido la apertura como un “hito en la historia de la marca”: “Es un lugar emblemático y único donde los visitantes no solo podrán disfrutar del mejor café, sino también vivirán una experiencia inmersiva e inigualable”.

Un estadio convertido en destino gastronómico

La apertura se enmarca en la transformación del Santiago Bernabéu en un destino de ocio y restauración. Junto a Starbucks, ya operan espacios como Plaza Mahou, la microcervecería de Mahou San Miguel; Puerta 57 del Grupo La Máquina; Arzábal Bernabéu del Grupo Arzábal; o KO by 99 Sushi Bar, del Grupo Bambú.

Con esta apuesta, el nuevo Bernabéu no solo será un referente deportivo, sino también un epicentro gastronómico y cultural en Madrid, en el que el café tendrá un lugar protagonista.