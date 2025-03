La Policía Nacional explica el ‘método LAP’: así debes coger llamadas de números desconocidos sin miedo

¿Recibes cotidianamente llamadas de números telefónicos que no tienes entre tus contactos y no sabes si contestar o no? La Policía Nacional ha publicado un vídeo en el que explica el método LAP que muestra las tres claves para saber que estrategia seguir para responder de manera segura y colgar en cuanto aparezca algún riesgo.

El primer paso es que se corresponde con la L de 'localización: Cuando te aparezca el número de teléfono que te está realizando la llamada, lo primero en lo que te tienes que fijar es el prefijo que tiene, si no es el de España (+34) no atiendas la llamada, salvo que estés esperando una llamada del país del que proceda o te una algún vínculo con él.

El segundo paso es el de la A de 'autor': si tienes dudas es importante asegurarte de que la persona o entidad que te está llamando es realmente ella, puedes hacerlo preguntando un dato que solo pueda saber ella, como tu cumpleaños o el nombre de una mascota o con una clave pactada previamente. Si no conoces a la persona ni a la entidad desde la que te llaman, cuelga.

Por último y más importante se sitúa la P de 'propósito': trata de llevar la iniciativa de la conversación para evitar que te sonsaquen tus datos personales, bancarios o directamente dinero. Si te lo piden, finaliza la llamada y bloquea el número.