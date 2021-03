Así han sido las manifestaciones del 8M en España marcadas por las restricciones

En el Día Internacional de la Mujer se han celebrado varias manifestaciones a lo largo de todo el territorio nacional, marcadas inevitablemente por las restricciones de la pandemia.

Madrid

Varias movilizaciones espontáneas se han registrado esta tarde sin incidentes en Madrid con motivo del Día de la Mujer, a pesar de que la Delegación del Gobierno había prohibido las manifestaciones por razones de seguridad sanitaria.

El Paseo de las Delicias, el barrio de Lavapiés o la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) han sido escenario de estos actos espontáneos para celebrar el 8M, muchos de ellos grabados en vídeos publicados en las redes sociales, y que han sido seguidos por muchas mujeres desde balcones y ventanas adornados con el color morado representativo del Día de la Mujer.

La primera de estas iniciativas de la tarde ha sido una pequeña concentración de mujeres en la Plaza de Callao, que poco a poco ha sumado hasta el medio centenar de participantes, y en la que se ha leído un manifiesto.

La portavoz del Movimiento Feminista de Madrid, Ana Sánchez de la Coba, ha indicado a los periodistas que el 8 de marzo es el día para "visibilizar" a las mujeres y, por ello, han seguido adelante con este acto que cumplía con las medidas de seguridad del coronavirus y en el que estaban organizados con dieciséis personas.

Barcelona

Unas 4.500 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, han ocupado el paseo de Gràcia de la capital catalana en un Día de la Mujer atípico marcado por la COVID-19, que ha obligado a sustituir la tradicional manifestación del 8M por una concentración estática para reducir el riesgo de contagio.

Bajo el lema "Juntas, diversas y rebeldes somos imparables", el acto ha arrancado hacia las 18.30 horas en el paseo de Gràcia con todas las inscripciones -alrededor de 3.600- agotadas, lo que no ha impedido que algunas personas se sumaran a la reivindicación feminista al son de "Yo no me quedo en casa".

La nota negativa ha sido la agresión que ha protagonizado un hombre a cinco mujeres. Ha atacado con un spray de gas pimienta a cinco mujeres que participaban en la concentración del 8M en Barcelona celebrada este lunes, según han confirmado fuentes del consistorio barcelonés a Europa Press. El hombre ha sido retenido por la Guardia Urbana de la capital catalana y aunque no ha sido detenido, sí que ha quedado investigado por un delito de lesiones leves. Las participantes de la concentración han sido atendidas por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) y han presentado sendas denuncias contra el agresor.

Andalucía

Centenares de mujeres se han manifestado este lunes en las ocho capitales andaluzas en el Día Internacional de la Mujer, una jornada marcada por la lucha contra la covid-19 pero que no impidió que se reivindicase en voz alta la lucha por la igualdad.

Las multitudinarias manifestaciones de años anteriores han dado paso este 8 de marzo a concentraciones, bailes feministas en Málaga y otros actos más reducidos en las que se han adoptado las medidas de separación y seguridad obligatorias, que impidieron un mayor número de participantes.

La concentración más numerosa ha tenido lugar esta tarde en Granada, donde un millar de personas, según la Policía Local, han participado en la marcha que ha discurrido por los Jardines del Triunfo y el centro de la ciudad con el lema "Con derechos, sin barreras. Feministas sin fronteras".

País Vasco

En el País Vasco con manifestaciones multitudinarias que han recorrido las tres capitales y en las que se ha procurado mantener las distancias de seguridad por parte de la organización.

Miles de personas, en su mayoría mujeres, han reivindicado la lucha feminista en las manifestaciones que han tenido lugar esta tarde en Bilbao, Vitoria y San Sebastián, convocadas por el movimiento feminista. Más de un centenar de marchas y concentraciones en toda Euskadi habían sido comunicadas a la Ertzaintza.

Las miles de personas que han acudido a la manifestación convocada en Bilbao por el movimiento feminista de la ciudad han trastocado los planes de las organizadoras, ya que pasadas las 7 de la tarde, hora prevista para el inicio de la manifestación, cuatro filas de manifestantes llenaban casi por completo el kilómetro y medio de largo que tiene la Gran Vía, por donde debía discurrir.

Unas 100 mujeres que portaban chalecos reflectantes se han encargado de que los manifestantes respetaran las distancias de seguridad a lo largo del recorrido, hasta el Ayuntamiento, donde ha finalizado una marcha en la que han predominado las vivas a la lucha feminista ("Gora borroka feminista").

En San Sebastián alrededor de 3.000 personas han participado en la manifestación, encabezada por una pancarta con el lema en euskera "Cambiarlo todo desde el feminismo, resquebrajar el sistema racista".

En Vitoria también se han manifestado varios miles de mujeres, tras pancartas con los lemas "Gora borroka feminista, anticapitalista y antirracista" y "El sistema se agrieta".

Castilla y León

Centenares de personas se han congregado en varias ciudades de Castilla y León como Valladolid, León y Segovia para cerrar el 8M más atípico de la historia por las restricciones de la pandemia, aunque se ha mantenido el espíritu "combativo" que ha marcado todos los actos de esta jornada.

Más de 200 personas se han concentrado este lunes en Valladolid para defender un feminismo "de clase, interseccional y combativo" y para rechazar al que consideran un "Estado machista y terrorista", en un año en el que denuncian que la crisis provocada por la pandemia ha afectado más a las mujeres.

En León, un total de 225 personas, divididas en tres círculos, han rodeado este tarde la plaza de Santo Domingo en el acto central del Día de la Mujer Trabajadora en León convocado por la Plataforma 8M de León, que ha garantizado que seguirán en la calle defendiendo su causa.

En Segovia, La concentración se ha organizado en dos filas de personas separadas entre sí por unos dos metros y han avanzado paulatinamente hacia la Plaza del Acueducto, en un camino en el que no han parado de sumarse manifestantes al final de la cola.

Asturias

La pandemia del coronavirus ha obligado a limitar los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer en Asturias a pequeñas concentraciones en varios municipios y a actos telemáticos y simbólicos realizados por parte de las administraciones, dejando atrás las manifestaciones multitudinarias de los últimos años ante las restricciones sanitarias impuestas