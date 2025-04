Así hablaba Yolanda Díaz sobre el papa Francisco: "Le tengo un enorme respeto y admiración"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, visitó el pasado 9 de febrero el estudio de 'Más de Uno' en el que junto al presentador, Carlos Alsina, reflexionó sobre distintos temas, entre ellos de su relación con el papa Francisco y la Iglesia. Sobre el difunto sumo pontífice llegó a asegurar que "le tengo un enorme respeto y admiración, estoy en conexión permanente, leo todo lo que produce y lo que escribe".

Asimismo, Alsina le preguntó sobre aquella visita a El Vaticano que realizó en febrero de 2024, sobre su entrevista con el Papa y sobre los temas que habían discutido. Ante esta tesitura, la ministra de Trabajo afirmó que "he hablado de la paz, la guerra, de mi vínculo en parte porque él es argentino y yo gallega", al tiempo que aseguró haber hablado también sobre "jornada laboral y de trabajo decente". Pese a su admiración, Díaz también reconoció que "tenemos discrepancias, pero también hay una parte de la izquierda que defiende esto".

De igual manera, indicó que ella personalmente está "muy socializada, muy vinculada la doctrina social de la Iglesia" y señaló a su familia como motivo de esta cuestión. Aunque aseveró que es "muy respetuosa con las personas que son creyentes", esta cuestión se debe a que, según Díaz: "Gran parte de la estructuración social de este país se hizo en muchas iglesias, por tanto, esto forma parte de mi personalidad".

Por otra parte, la vicepresidenta segunda destacó que, en cuanto a materia laboral, "la legislación del Vaticano y los concordatos que tiene suscritos el Reino de España yo creo que deben ser reformados" e incidió en la idea de los debates sobre cuestiones de actualidad como son los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+ que en "países asiáticos o africanos" generan un gran rechazo.

"El hecho de que no comparta ciertos puntos no quiere decir que no sea, sin lugar a dudas, una institucionalidad a la que hay que seguir. Yo la sigo y hay cosas que no comparto, siempre digo: "Estudio más al adversario político que a los que piensan como yo", y me parece que esto es parte de mi cultura política", concluyó Díaz su intervención en el programa.