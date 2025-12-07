Así es el dispositivo para controlar la peste porcina: drones, perros y mil efectivos

El brote de peste porcina africana (PPA) detectado ya nueve días en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) sigue controlado en la zona del foco de infección. Por el momento, se han encontrado unos cien jabalíes muertos, aunque solo 13 de ellos han dado positivo en el virus.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Óscar Ordeig, ha señalado que estos datos muestran que "se ha conseguido el objetivo de contención", ya que el brote no ha salido del foco. Aun así, ha pedido no bajar la guardia frente a esta enfermedad hasta conseguir erradicarla.

De qué se encargan los perros y los drones

Para ello, los Agentes Rurales de la Generalitat, además, están apoyados por perros adiestrados y drones. Tal y como ha explicado en declaraciones a los medios el jefe del área de unidades especiales del cuerpo, Lluis Pallarés, los agentes se encargan de recorrer la zona confinada a pie, mientras que los drones se usan para vigilar campos agrícolas y espacios abiertos para buscar jabalíes muertos.

En cuanto a los perros, un total de 15, se encargan de inspeccionar las áreas de vegetación y orografía de más difícil acceso, que los agentes han dividido en parcelas de 300 metros cuadrados. Además, los perros están entrenados para no ahuyentar al resto de animales que se encuentren y permanecer al lado del cadáver cuando lo encuentran, a diferencia de los animales de caza, lo que es vital para evitar que la enfermedad se propague.

Además, para garantizar que los perros no propagan la enfermedad, una vez que terminan su trabajo pasan por una triple desinfección: primero, les limpian las patas. Antes de subir a los coches se les higieniza por segunda vez y cuando llegan al centro base, una tercera. Estos perros proceden de las unidades de los Agentes Rurales de Andorra, la Comunidad de Madrid, de la Guardia Civil y se espera que en los próximos días se sumen otros perros de las unidades de la Vall d'Aran.

Un dispositivo formado por mil agentes

Asimismo, en la zona confinada está trabajando un amplio dispositivo de trabajo integrado por unos mil efectivos, entre funcionarios de la Dirección General de Bosques de la Generalitat, Agents Rurals, policías locales, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, unidades caninas, Protección Civil, Cruz Roja, Sistema de Emergencias Médicas (SEM), UME, voluntarios y bomberos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Todos ellos se encargan de buscar jabalíes y tapar las posibles salidas de animales, para evitar que propaguen la enfermedad. Como la zona de alto riesgo de infección -los seis primeros kilómetros-, ya ha sido peinada, los efectivos han empezado a trabajar en la siguiente zona, catalogada de bajo riesgo y que tiene un radio total de 20 kilómetros.

No habrá sacrificio ni vaciado de granjas

Por su parte, Ordeig ha insistido en no bajar la guardia y ha pedido a la población que respete la orden de no acceder a los 20 kilómetros de perímetro. Ha comentado que el Ministerio y el Gobierno central están manteniendo conversaciones "al más alto nivel" para que terceros países no veten los productos porcinos españoles. "Esperamos que en los próximos días tendremos noticias positivas", ha apuntado.

El conseller ha indicado que en la zona de 20 kilómetros han 55 granjas de cría de cerdo, con una capacidad total para 80.000 animales. Esos cerdos irán al matadero por fecha de engorde. "No habrá sacrificio (...) ni vaciado" de granjas, ha asegurado, al mismo tiempo que ha pedido "paciencia" porque "hay respuestas que hoy no teenemos".