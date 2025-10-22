Así debes limpiar tu botella o termo de agua recargable: acumulan bacterias y hongos que pueden afectar a la salud

Descuidar la limpieza de las botellas o termos reutilizables es más habitual de lo que debería, ya que hay quienes desconocen la manera adecuada de desinfectar estos envases. Porque sí, no basta solo con enjuagar la botella y volverla a rellenar.
El uso repetido de este tipo de recipientes hace que se acumulen bacterias en su interior que pueden ser perjudiciales para el organismo, como es el caso de la Escherichia coli, que puede provocar diarreas. Por ello, los expertos aconsejan limpiarlas con frecuencia y adecuadamente.
Tips de limpieza
No hay una única forma de lavar las botellas, ya que depende si se trata de una limpieza diaria o de una limpieza más profunda. Para una limpieza diaria se recomienda:
- Vaciar y enjugar el recipiente con agua caliente, ya que ayuda a reducir las bacterias.
- Aplicar jabón y emplear un cepillo apto para botellas que permita llegar al fondo sin dificultad.
- Enjuagar varias veces el envase para eliminar cualquier residuo de jabón o producto.
- Dejar secar el recipiente abierto. Lo ideal es hacerlo en posición invertida para que salga toda la humedad posible.
En los casos de un lavado más profundo, como una desinfección semanal, los expertos aconsejan aplicar los siguientes pasos:
- Para conseguir una mejor desinfección se puede aplicar una solución de vinagre blanco y agua entre 10 y 30 minutos.
- También se puede aplicar bicarbonato de sodio para eliminar olores o manchas. En este caso, un buen truco es hacer una pasta con agua y bicarbonato. Se aplica con un cepillo apto y se deja actuar un tiempo. Después, se retira con abundante agua.
- Otra opción viable es meterla en el lavavajillas, pero no todas las botellas o termos son aptos, por lo que habría que tener en cuenta este punto.