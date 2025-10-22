Así debes limpiar tu botella o termo de agua recargable: acumulan bacterias y hongos que pueden afectar a la salud

Descuidar la limpieza de las botellas o termos reutilizables es más habitual de lo que debería, ya que hay quienes desconocen la manera adecuada de desinfectar estos envases. Porque sí, no basta solo con enjuagar la botella y volverla a rellenar.

El uso repetido de este tipo de recipientes hace que se acumulen bacterias en su interior que pueden ser perjudiciales para el organismo, como es el caso de la Escherichia coli, que puede provocar diarreas. Por ello, los expertos aconsejan limpiarlas con frecuencia y adecuadamente.

Tips de limpieza

No hay una única forma de lavar las botellas, ya que depende si se trata de una limpieza diaria o de una limpieza más profunda. Para una limpieza diaria se recomienda:

Vaciar y enjugar el recipiente con agua caliente , ya que ayuda a reducir las bacterias.

, ya que ayuda a reducir las bacterias. Aplicar jabón y emplear un cepillo apto para botellas que permita llegar al fondo sin dificultad.

y emplear un cepillo apto para botellas que permita llegar al fondo sin dificultad. Enjuagar varias veces el envase para eliminar cualquier residuo de jabón o producto.

para eliminar cualquier residuo de jabón o producto. Dejar secar el recipiente abierto. Lo ideal es hacerlo en posición invertida para que salga toda la humedad posible.

En los casos de un lavado más profundo, como una desinfección semanal, los expertos aconsejan aplicar los siguientes pasos: