Así es Christian, el supuesto líder detenido de 'Deport Them Now': 29 años y escolta privado

Torre Pacheco (Murcia) ha pasado a ser el centro de atención de la actualidad nacional después de que un grupo de jóvenes diese una paliza a un vecino de 68 años y esto provocase la movilización de la extrema derecha que, representada por grupos de escuadristas convocados a través del canal de Telegram 'Report Them Now', acudió "a la caza" del inmigrante. Precisamente, el presunto líder de este grupo, Christian L.F., ha sido detenido en las últimas horas, al igual que otras trece personas, entre las que se encuentran los tres agresores.

El presunto cabecilla, según ha podido saber 'El País, obtuvo el pasado mes de enero el permiso para ejercer como escolta privado, el cual habilita tanto al porte como al uso de armas de tipo C -pistolas, revólveres y escopetas- que están vinculadas al ejercicio de esta profesión. Asimismo, en 2021 ya había conseguido la licencia para trabajar como vigilante de seguridad privado, aunque no figuraba en el registro de ninguna empresa como dado de alta. Por otra parte, en 2023 trató de ingresar en la plantilla del centro penitenciario Mas d'Enric (Tarragona), pero no logró superar la entrevista personal. No contaba con antecedentes policiales.

Qué se sabe de 'Report Them Now UE'

Fuentes de la investigación consultadas por el diario han podido constatar que se trata de un grupo de reciente creación que actuó por primera vez en marzo cuando acompañó la manifestación "contra la islamización" que organizó Vox en Terrassa (Barcelona), para posteriormente convocar de manera conjunta una concentración para reclamar el cierre del centro de primera acogidas de inmigrantes del barrio de Sant Gervasi (Barcelona). Tiene una "jerarquía muy difusa" y no cuenta con infraestructura conocida, de hecho, su actividad se ha limitado a lanzar proclamas a través su canal en la plataforma Telegram.

Tras la agresión al vecino de Torre Pacheco, lanzó un mensaje que animaba a organizar "patrullas vecinales para dar caza a los magrebíes delincuentes" en la ciudad murciana durante los días 15, 16 y 17 de julio. Esto ha desembocado en graves disturbios que han culminado con varias detenciones, incluida la del principal agresor, quien se encontraba en Rentería preparando su fuga a Francia.

Con este manifiesto, el grupúsculo ha logrado capitalizar las protestas y atraer a otros colectivos de la extrema derecha como Núcleo Nacional, que nació durante las protestas en Ferraz; ultras del mundo del fútbol, así como personas de otros países vinculadas a esta causa.

Tras el arresto de Christian L.F. la Guardia Civil ha cerrado dos de los canales utilizados por la organización en los que primordialmente se lanzan estas consignas de odio, pero que la Benemérita ha utilizado para hacer distintas identificaciones gracias a la difusión de mapas de Torre Pacheco donde se indican los lugares de mayor concentración de población magrebí, así como técnicas de guerrilla urbana o formas de eludir la vigilancia policial.